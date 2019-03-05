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Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки

Сегодня, 16:22

Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

Кличко снова может выйти против Джошуа
Кличко снова может выйти против Джошуа. Фото: Getty Images
Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e86/02d/5c7e8602d4f1b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e86/02d/5c7e8602d4f1b.png Бокс Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

Стриминговая платформа DAZN предложила 42-летнему Владимиру Кличко гарантированный контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение в ринг. Это более миллиарда в пересчете на гривню.

О грядущей мегасделке сообщает Sport Arena.

Чтобы заработать эти деньги, украинец должен провести три поединка. Первый бой планируется организовать в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – в Лондоне на стадионе "Уэмбли" с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Один из пунктов контракта гласит, что обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече. Как утверждают наши источники, в случае получения положительного ответа от Кличко, DAZN решит с ESPN, с которым недавно подписал соглашение Тайсон Фьюри, вопрос о трансляции их возможного реванша. Не исключено, что платформа и телеканал будут транслировать бой одновременно.

Кроме гарантированного контракта, Владимиру также будет полагаться процент отчислений с доходов за телеправа во втором и третьем поединке, которые планируется транслировать в формате pay-per-view (плати и смотри).

Согласно предложению от DAZN, все три боя могут состояться в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. В случае трех побед подряд Владимиру будет предложено стать амбассадором компании.

Отметим, что владельцем DAZN является уроженец Украины Лен Блаватник. Лен (Леонид) родился в Одессе в 1957 году, а в 1978-м вместе с семьей эмигрировал из СССР в США.

Сейчас у Блаватника американский паспорт и подданство Великобритании. Forbes оценивает его состояние в 17,8 миллиардов долларов.

Ранее Кличко-младший опровергал слухи о возвращении на ринг.

Также сообщалось, что Владимира ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия.

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Тег бокс, Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа

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Источник:

SportArena

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