Официально: бой Деревянченко – Джейкобс пройдет 27 октября

Сегодня промоутерская компания официально объявила о проведении чемпионского боя в среднем весе за вакантный титул IBF между украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (34-2, 29 КО). Поединок состоится 27 октября на нью-йоркской малой арене Madison Square Garden.

Отметим, у Деревянченко и Джейкобса не только один менеджер, но и тренер – оба работают под началом американца Андре Розье. Он ранее уже заявлял, что в случае этого боя будет готовить к нему Джейкобса, которого тренирует с того времени, как боксеру было 14 лет.

Напомним, в июне 2018 года чемпион из Казахстана Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) был лишен титула IBF решением организации после того, как вместо боя с обязательным претендентом Деревянченко решил провести финансово выгодный бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

4 марта Сергей Деревянченко победил Дашона Джонсона из США в рамках андеркарда шоу Уайлдер – Ортис. Американец отказался выходить на седьмой раунд.