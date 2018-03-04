Американский боксер отказался выходить на седьмой раунд против украинца Деревянченко

Сегодня, 10:10

Украинский боксер в очередной раз бросил выхов топ-боксерам своей весовой категории

Сергей Деревянченко. Фото Instagram
Сергей Деревянченко. Фото Instagram

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) победил Дашона Джонсона (22-23-7, 7 КО) из США в рамках андеркарда шоу Уайлдер-Ортис. Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса, хотя был сам на волосок от первого поражения в карьере.

В поединке не было зафиксировано нокаутов или нокдаунов, но после 6-го раунда одностороннего избиения американец принял решение не выходить на 7-й раунд.

Украинец контролировал ход боя с первой по последнюю секунду, запутав опытного джорнимена в непрекращающихся переводах атак с головы на корпус и обратно.

После победы украинец заявил, что готов ко встрече с лучшими средневесами мира: "Я готов ко встрече с Головкиным, Альваресом или даже (Жермалом) Чарло. Готов ко всем топовым средневесам. Не важно, кто именно. Главное, чтобы на кону боя был чемпионский титул. Отдам все ради завоевания чемпионского титула. Готов к поединкам против лучших. Устал ждать титульного боя".

Напомним, в августе 2017-го в поединке с Туреано Джонсоном (20-2, 14 КО) из Багамских Островов украинец завоевал статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии IBF, одержав досрочную победу.
бокс, Сергей Деревянченко

Вы сейчас просматриваете новость "Американский боксер отказался выходить на седьмой раунд против украинца Деревянченко". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

vringe.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Сергей Деревянченко. Фото Instagram

Вместо боя с Головкиным украинец Деревянченко получил в соперники американского "мешка"

16 Января, 19:33

Украинский боксер - обязательный претендент на пояс IBF

Бокс

Сергей Ковалев избил соотечественника в США

Сегодня, 09:55

Бой против Михалкина остановили в седьмом раунде
Загрузка...

Бокс

Уайлдер не без проблем нокаутировал Ортиса в бою за титул WBC

Сегодня, 09:40

Кубинец едва не отправил непобедимого американца в нокдаун

Бокс

Фото AFP

Внушительное преимущество: Луис Ортис перевесил Деонтея Уайлдера накануне чемпионского боя

2 Марта, 22:47

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC состоится 3 марта в Бруклине

Бокс

Александр Усик. Фото AFP

Усик рассказал о проблемах подготовки к финалу WBSS в связи с Великим постом

28 Февраля, 18:42

Украинец не хочет много говорить о предстоящем поединке с Гассиевым

Бокс

Владислав Сиренко в деле

Следующим соперником Владислава Сиренко станет Ивица Перкович

28 Февраля, 15:57

Боксерский поединок состоится 16 марта в Вене
Загрузка...