Американский боксер отказался выходить на седьмой раунд против украинца Деревянченко

Украинский боксер в очередной раз бросил выхов топ-боксерам своей весовой категории

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) победил Дашона Джонсона (22-23-7, 7 КО) из США в рамках андеркарда шоу Уайлдер-Ортис. Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса, хотя был сам на волосок от первого поражения в карьере.

В поединке не было зафиксировано нокаутов или нокдаунов, но после 6-го раунда одностороннего избиения американец принял решение не выходить на 7-й раунд.

Украинец контролировал ход боя с первой по последнюю секунду, запутав опытного джорнимена в непрекращающихся переводах атак с головы на корпус и обратно.

После победы украинец заявил, что готов ко встрече с лучшими средневесами мира: "Я готов ко встрече с Головкиным, Альваресом или даже (Жермалом) Чарло. Готов ко всем топовым средневесам. Не важно, кто именно. Главное, чтобы на кону боя был чемпионский титул. Отдам все ради завоевания чемпионского титула. Готов к поединкам против лучших. Устал ждать титульного боя".

Напомним, в августе 2017-го в поединке с Туреано Джонсоном (20-2, 14 КО) из Багамских Островов украинец завоевал статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии IBF, одержав досрочную победу.