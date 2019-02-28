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Он феерил вместе с Ломаченко: олимпийский чемпион Пекина-2008 завершил карьеру в 33

Сегодня, 12:37

Британский суперсредневес повесил перчатки на гвоздь. Его примеру может последовать и наш Лом

Джеймс Дигейл - справа
Джеймс Дигейл - справа. Фото: AFP
Он феерил вместе с Ломаченко: олимпийский чемпион Пекина-2008 завершил карьеру в 33 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b7/553/5c77b75537730.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b7/553/5c77b75537730.png Бокс Британский суперсредневес повесил перчатки на гвоздь. Его примеру может последовать и наш Лом

Британский суперсредневес Джеймс Дигейл (25-3-1, 15 КО) объявил о завершении карьеры. Слова 33-летнего боксера передает BoxingScene:

"Сегодня исполняется десять лет с момента моего профессионального дебюта 28 февраля 2009 года, и сегодня – день, когда я объявляю о своем уходе из бокса.

Это было невероятное путешествие, и у меня было удивительное десятилетие – если честно, лучшие годы моей жизни – и когда я начал заниматься боксом в возрасте девяти лет, а затем был выбран в состав сборной Англии для любителей, я собрал много воспоминаний по пути.

Трудно признать, что я не тот боец, которым когда-то был, но я человек и получил немало травм – и в душе, и в теле, и эти вещи повлияли на мои выступления в ринге".

Джеймс Дигейл. Фото AFP

Дигейл является олимпийским чемпионом (Пекин, 2008). Напомним, на той же Олимпиаде свое первое олимпийское "золото" выиграл и наш Василий Ломаченко. На профи-ринге британец провел 29 поединков, в 25 из них добыл победу, один из боев закончился вничью, а еще три – поражением.

Напомним, недавно и Василий Ломаченко дал понять, что в том же возрасте, что и Дигейл (33 года), может завершить карьеру.

Также сообщалось, что "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки".

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Джеймс Дигейл

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Сегодня|Спорт

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