Он феерил вместе с Ломаченко: олимпийский чемпион Пекина-2008 завершил карьеру в 33
Британский суперсредневес повесил перчатки на гвоздь. Его примеру может последовать и наш Лом
Британский суперсредневес Джеймс Дигейл (25-3-1, 15 КО) объявил о завершении карьеры. Слова 33-летнего боксера передает BoxingScene:
"Сегодня исполняется десять лет с момента моего профессионального дебюта 28 февраля 2009 года, и сегодня – день, когда я объявляю о своем уходе из бокса.
Это было невероятное путешествие, и у меня было удивительное десятилетие – если честно, лучшие годы моей жизни – и когда я начал заниматься боксом в возрасте девяти лет, а затем был выбран в состав сборной Англии для любителей, я собрал много воспоминаний по пути.
Трудно признать, что я не тот боец, которым когда-то был, но я человек и получил немало травм – и в душе, и в теле, и эти вещи повлияли на мои выступления в ринге".
Джеймс Дигейл. Фото AFP
Дигейл является олимпийским чемпионом (Пекин, 2008). Напомним, на той же Олимпиаде свое первое олимпийское "золото" выиграл и наш Василий Ломаченко. На профи-ринге британец провел 29 поединков, в 25 из них добыл победу, один из боев закончился вничью, а еще три – поражением.
Напомним, недавно и Василий Ломаченко дал понять, что в том же возрасте, что и Дигейл (33 года), может завершить карьеру.
Также сообщалось, что "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки".
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