"Он проиграет": Ломаченко готов к судебному махачу с промоутером Усика

Украинский Хайтек, ожидающий своего первого боя в Англии, элегантно поставил на место Эдди Хирна

Василий Ломаченко и Александр Усик. Фото: Instagram

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) объяснил, каким образом он получил возможность боксировать против Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) за вакантный пояс WBC. При этом Хайтек учтиво поставил на место промоутера Кэмпбелла Эдди Хирна, который одновременно является и представителем другой легенды украинского бокса Александра Усика.

"Хирн правильно возмущается, – заявил на своем Youtube-канале Василий Ломаченко. – У него есть два боксера, которые могли оспорить титул WBC. Тогда он бы в своей кухне разбирался сам. Но получается, что вмешивается другой участник (сам Ломаченко, – Ред.) с другой стороны и претендует на пояс".

"Хирн абсолютно прав, его возмущения я поддерживаю, я бы точно так же на его месте возмущался, – продолжает Ломаченко. – Но, я хотел бы прояснить ситуацию для людей, которые не понимают и не знают боксерской политики и боксерских правил. У организации WBC, в их уставе маленьким шрифтом написано, что они имеют право предоставить шанс боксировать за свой пояс, если видят, что человек достоин этого. То есть, если человек чемпион мира по другой версии, но он действительно очень сильный, то имеет шанс биться и за их пояс. Это есть у них в правилах, WBC их не нарушал".

"Вот Хирн говорит, что это неправильно. Ну а кто тебе мешает, иди в суд, в США они это любят. Но он этого не сделал, потому что прекрасно понимает, что он там проиграет. WBC действовал в рамках правил. Да, это исключение, но никто ничего не нарушил. Для меня это положительный результат", – заключил Ломаченко.

Как сообщалось ранее, Василий Ломаченко начал подготовку к дебютному поединку в Англии. Битва двух олимпийских чемпионов Лондона-2012 – Ломаченко и Кэмпбелла – должна пройти 31 августа в Великобритании.

Также сообщалось, что фолловеры Люка Кэмпбелла ждут его поражения от Ломаченко: "Уже во втором раунде ты ляжешь". В соперника Васи не верят даже соотечественники: "Ты проиграл Линаресу, которого Лома сдул с ринга".

Напомним, в своем последнем бою Ломаченко эффектно нокаутировал другого британца Энтони Кроллу:

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