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"Она была моей первой девушкой": милые фото жены Люка Кэмпбелла

31 августа, 11:30

Пара вместе уже 12 лет и воспитывает двоих сыновей

Жена Люка Кэмпбелла

Жена Люка Кэмпбелла / Фото: Instagram

Сегодня в Лондоне определится обладатель трех чемпионских поясов в легком весе. Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко разыграет вакантный титул WBC с британцем Люком Кэмпбеллом. Мы ведем онлайн боя Ломаченко – Кэмпбелл.

Держать кулаки за олимпийского чемпиона 2012 года будет голландская модель Линси Краанен. Хотя Линси и была против перехода Люка в профессионалы – считает бои в проси опасными для здоровья, – но всегда поддерживает мужа. Пара вместе уже 12 лет. "Она была моей первой настоящей девушкой", – вспоминает Люк.

Линси подарила боксеру двоих сыновей. Интересно, что второй сын пары, Линкольн, появился на свет в их доме, и боксеру пришлось принимать роды вместе с тестем, который жил на той же улице: "Я не испугался перед олимпийским финалом, но когда мы поняли, что ребенок идет, и у нас не было профессиональной помощи, это было страшно. Пуповина застряла на шее Линкольна. Но нам удалось освободить его. Когда я услышал его плач, это было огромное облегчение".

Вот так Люк тренировался перед боем с Ломаченко:

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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Источник: Сегодня|Спорт

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