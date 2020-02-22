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Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

22 февраля, 17:27

Андрей Трофим

Каким выходом удивит зрителей Денис Беринчик: все о вечере бокса в броварском "Терминале"

Сегодня в Броварах в ТРЦ "Терминал" пройдет вечер бокса, в рамках которого свои бои проведут известные украинские боксеры Денис Беринчик и Макс Бурсак. Для Дениса, который известен своими неординарными выходами в ринг, этот бой станет третьей защитой титула WBO International в легком весе. А опытный Макс Бурсак попытается закрыть последнее поражение, которое он потерпел в декабре в Канаде.

Вечер бокса в Броварах 22 февраля: онлайн

Вечер бокса начнется в 19:00. Главный бой Беринчик – Сармиенто ожидается после 21:30. Смотрите, в каких образах выходил непобежденный Беринчик:

Денис Беринчик. Образы во время выхода на ринг

Денис Беринчик. Образы во время выхода на ринг

ДЕНИС БЕРИНЧИК. На Олимпиаде-2012 в Лондоне завоевал "серебро" и спустя три года перешел в профессионалы. Провел в этом статусе 12 поединков и во всех победил, в мировом рейтинге боксеров среднего веса занимает 31-е место. Лидер этой весовой категории – другой украинец Василий Ломаченко.

Денис Беринчик сохранил свои пояса

Денис Беринчик сохранил свои пояса / Фото: Instagram

МАКС БУРСАК. Самый опытный боксер вечера бокса в Броварах. 35-летний спортсмен по прозвищу "Тигр" за свою 16-летнюю карьеру в профессиональном боксе провел 43 поединка: 35 побед, 6 поражений и 2 ничьих. Владел второстепенными чемпионскими поясами и дважды боксировал за полноценный титул, но оба раза проиграл.

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Максим Бурсак

Максим Бурсак

Полный список боев в Броварах 22 февраля:

Денис Беринчик (Украина) – Эктор Сармиенто (Аргентина)
12-раундовый бой за титул интернационального чемпиона WBO в легком весе

Максим Бурсак (Украина) – Максим Смирнов (Россия)
8-раундовый бой во втором среднем весе

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Юрий Вишняков (Украина) – Шохрух Ашуров (Узбекистан)
8-раундовый бой в первом полусреднем весе

Дмитрий Митрофанов (Украина) – Улугбек Собиров (Узбекистан)
8-раундовый бой в среднем весе

Шамиль Галаев (Россия) – Мераб Туркадзе (Грузия)
8-раундовый бой в первом среднем весе

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Даулет Даукенов (Казахстан) – Сергей Сорока (Украина)
8-раундовый бой в первом полусреднем весе

Мишико Беселия (Украина) – Александр Рубчев (Украина)
8-раундовый бой в полусреднем весе

Василий Чеботарь (Украина) – Назри Рахимов (Украина)
6-раундовый бой в легком весе

Вечер бокса в Броварах 22 февраля 2020

Вечер бокса в Броварах 22 февраля 2020

Читайте также: Беринчик, Митрофанов и Бурсак взвесились перед вечером бокса в Броварах

Беринчик – Сармиенто: прогноз на бой. Эксперты называют украинского боксера большим фаворитом боя. Коэффициент на победу Дениса Беринчика составляет всего 1.05, тогда как ставку на победу гостя из Аргентины можно сделать с котировкой 10, а на ничью – 26. Также аналитики букмекерских контор прогнозируют, что бой не продлится всю отведенную для него дистанцию и завершится до 10-го раунда.

Денис Беринчик и Эктор Сармиенто

Денис Беринчик и Эктор Сармиенто / Фото: K2 Promotions

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онлайн боксеры Денис Беринчик Макс Бурсак Дмитрий Митрофанов Мишико Беселия

Источник: Сегодня|Спорт

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