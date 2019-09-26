Перебили цену в 12 раз: на аукционе продали футболку Нурмагомедова с боя против Порье

Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

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Боец ММА Дастин Порье продал футболку Хабиба Нурмагомедова за 60 200 долларов, сообщает Allboxing. Футболка была продана на аукционе Ebay, а сам Порье изначально установил цену в 5 000 долларов. Всего было сделано 125 ставок. Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

Известно, что Порье продает такие комплекты после каждого боя, а полученные деньги тратит на благотворительность. Ранее Нурмагомедов продал футболку Порье и перечислил в фонд Порье 100 тысяч долларов. Президент UFC Дана Уайт перечислил столько же.

После боя с Нурмагомедовым Порье, давая интервью, заплакал прямо в октагоне. Также он сообщил, что ближайшее время планирует провести с семьей.

"Очень разочарован. Настраивался на другой исход. Хабиб – великолепный боец. Я горжусь всем, чего я достиг в этом виде спорта. Теперь еду домой, в США, чтобы побыть со своей семьей. Сейчас мне просто нужно время, чтобы все обдумать", – сказал Порье после боя.

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