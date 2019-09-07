Нурмагомедов – Порье: онлайн грандиозной драки за титул

Нурмагомедов - Порье / Фото: Instagram

Бой Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье – это главное событие вечера боев UFC 242 в Абу-Даби, ОАЭ. Ожидается, что бой Нурмагомедов – Порье начнется после 23:00 по киевскому времени, а мы проведем онлайн поединка. Ранее Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов.

Онлайн боя за титул чемпиона UFC

Не знающий поражений боец из Дагестана, в прошлом году побивший самого Конора Макгрегора, будет защищать свой пояс чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг). Его соперник, американец Порье по прозвищу "Бриллиант", имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Видео с открытой тренировки Порье:

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Тренировка Дастина Порье

Это будет вторая защита титула для Нурмагомедова. Первая состоялась в октябре прошлого года: Хабиб за неполных четыре раунда заставил сдаться Конора Макгрегора в самом кассовом поединке за всю историю ММА. А титул россиянин завоевал за несколько месяцев до этого, когда в апреле в пяти раундах одолел Эла Яквинту и стал первым из нашей страны, кто сумел забрать чемпионский титул UFC именно в том формате, в котором главные бойцы планеты последние полтора десятка лет выявляют лучшего.

Бойцы успешно прошли взвешивание перед турниром UFC 242. Оба показали на весах 155 фунтов – т.е. ровно вписались в легкую весовую категорию. А значит, сегодня в поединке на кону будет титул чемпиона UFC. Интересно, что еще во вторник Хабиб весил 76 кг. А две недели назад – порядка 78 кг. Чтобы вписаться в весовую категорию в день финального взвешивания, россиянину пришлось полностью раздеться.

Список всех боев, с временем начала каждого блока:

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