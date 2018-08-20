Первая чемпионка UFC с нетрадиционной ориентацией объявила о свадьбе

Действующая чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес объявила о своей помолвке с подругой Ниной Ансарофф. В соцсети Аманда выложила фото с обручальным кольцом.

"Нина – лучший спарринг-партнер, который был в моей жизни. Она скромна, но у нее так много талантов. Она значит все для меня. Она помогает мне во всем. Я люблю ее. Для меня это естественно. Это не болезнь. Я счастлива, разве это плохо? Мы счастливы, мы наслаждаемся жизнью каждый день и любим друг друга, и я хочу поделиться этим со всеми, потому что я думаю, что люди должны уважать это. Люди должны радоваться, когда видят счастливых людей", – говорит о своей избраннице Нуньес.

A post shared by Amanda Nunes (@amanda_leoa) on Aug 18, 2018 at 1:04pm PDT

Последний бой Нуньес провела 12 мая на турнире UFC 224 в Рио. Тогда Аманда выиграла у Ракель Пеннингтон техническим нокаутом и в третий раз защитила титул. Интересно, что Ракель также нетрадиционной ориентации. В прошлом году она обручилась с Тишей Торрей, выступающей в ММА.

Аманда Нуньес выиграла чемпионский пояс UFC в 2016 году, когда победила Мишу Тейт. Нуньес стала первой чемпионкой в истории UFC с нетрадиционной ориентацией.

Кстати Нина Ансарофф, как и Нуньес, выступает в UFC. 28 июля она победила Ранду Маркос на UFC on FOX 30 единогласным решением судей.