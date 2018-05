Лужа крови на ринге: видео жесткой драки девушек в UFC

Боец смешанного стиля бразильянка Аманда Нуньес защитила пояс чемпиона UFC в поединке против американки Ракель Пеннингтон. Турнир UFC 224 прошел в Рио-де-Жанейро 13 мая.

Поединок Нуньес – Пеннингтон завершился в пятом раунде техническим нокаутом. Для Нуньес это седьмая победа подряд.

Рефери остановил избиение, когда Ракель в луже крови уже практически на могли защищаться, а Нуньес наносила удары сверху.

Видео нокаута в бою Нуньес – Пеннингтон:

#UFC224 #UFCxFOX #UFC #AmandaNunes #RaquelPennington #UFCBrazil #Brazil #BrokenNose #Blood Nunes defends her title against Pennington and dishes out a free flowing broken nose! pic.twitter.com/EIyqqHCi3F