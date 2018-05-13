Лужа крови на ринге: видео жесткой драки девушек в UFC

Сегодня, 10:40

Аманда Нуньес в рамках шоу UFC 224 победила Ракель Пеннингтон тенхическим нокауктом в пятом раунде

Аманда Нуньес нокаутировала Ракель Пеннингтон. Фото Getty
Аманда Нуньес нокаутировала Ракель Пеннингтон. Фото Getty

Боец смешанного стиля бразильянка Аманда Нуньес защитила пояс чемпиона UFC в поединке против американки Ракель Пеннингтон. Турнир UFC 224 прошел в Рио-де-Жанейро 13 мая.
Поединок Нуньес – Пеннингтон завершился в пятом раунде техническим нокаутом. Для Нуньес это седьмая победа подряд.

Рефери остановил избиение, когда Ракель в луже крови уже практически на могли защищаться, а Нуньес наносила удары сверху.

Видео нокаута в бою Нуньес – Пеннингтон:

Напомним, что в Нью-Йорке 12 мая прошел поединок Василия Ломаченко и Хорхе Линареса. Украинец победил нокаутом в десятом раунде и завоевал титул чемпиона в легком весе по версии WBA. Таким образом, Ломаченко побил рекорд по скорости завоевания чемпионских титулов в трех различных весовых категориях. Видео нокаута боя Ломаченко – Линарес: серия в голову и решающий удар по печени.

Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом: украинец упал в шестом раунде, но сумел быстро подняться и восстановиться. После боя Василий сказал, что это стало для него "новым уроком в боксе".

Напомним, что в прошлом году бойцы UFC Тиша Торрес и Ракель Пеннингтон официально стали невестами. 28-летняя Тиша по прозвищу "Крошечный Торнадо" на профессиональном ринге провела 12 поединков и в 10 праздновала победу. 29-летняя Ракель по прозвищу "Твердая" провела 15 боев и победила в девяти из них, правда, в 2017 году она не дралась.
видео боя, женский MMA, Аманда Нуньес, Ракель Пеннингтон

Вы сейчас просматриваете новость "Лужа крови на ринге: видео жесткой драки девушек в UFC". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Удар ногой в голову стал нокаутирующим

Видео брутального нокаута в MMA после удара ногой в челюсть

Сегодня, 09:57

Лиото Мачида нокаутировал Витора Белфорта по втором раунде поединка в среднем весе

Бокс

Тони Беллью победил Дэвида Хэя

Видео боя Хэй - Беллью: три нокдауна и нокаут для скандального британца

6 Мая, 11:06

Тони Беллью во втором поединке с Дэвидом Хэем нокаутировал соперника в шестом раунде
Загрузка...
Загрузка...