Лужа крови на ринге: видео жесткой драки девушек в UFC

Боец смешанного стиля бразильянка Аманда Нуньес защитила пояс чемпиона UFC в поединке против американки Ракель Пеннингтон. Турнир UFC 224 прошел в Рио-де-Жанейро 13 мая.

Поединок Нуньес – Пеннингтон завершился в пятом раунде техническим нокаутом. Для Нуньес это седьмая победа подряд.

Рефери остановил избиение, когда Ракель в луже крови уже практически на могли защищаться, а Нуньес наносила удары сверху.

Видео нокаута в бою Нуньес – Пеннингтон:

Напомним, что в Нью-Йорке 12 мая прошел поединок Василия Ломаченко и Хорхе Линареса. Украинец победил нокаутом в десятом раунде и завоевал титул чемпиона в легком весе по версии WBA. Таким образом, Ломаченко побил рекорд по скорости завоевания чемпионских титулов в трех различных весовых категориях. Видео нокаута боя Ломаченко – Линарес: серия в голову и решающий удар по печени.

Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом: украинец упал в шестом раунде, но сумел быстро подняться и восстановиться. После боя Василий сказал, что это стало для него "новым уроком в боксе".

Напомним, что в прошлом году бойцы UFC Тиша Торрес и Ракель Пеннингтон официально стали невестами. 28-летняя Тиша по прозвищу "Крошечный Торнадо" на профессиональном ринге провела 12 поединков и в 10 праздновала победу. 29-летняя Ракель по прозвищу "Твердая" провела 15 боев и победила в девяти из них, правда, в 2017 году она не дралась.