Первая леди возвращается в ринг: "пассия" Кличко проведет десятую защиту абсолюта в Монте-Карло

Сесилия Брекхус / Фото: Instagram

Самая успешная женщина в боксе, абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе 38-летняя Сесилия Брекхус 30 ноября в Монте-Карло проведет свой первый бой в 2019 году! Соперницей "Первой леди" станет аргентинка Виктории Бустос. Для норвежки, которая владеет поясами WBC, WBA, WBO, IBF, это уже 10 защита абсолюта.

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Сесилия Брекхус / Фото: Boxing Scene

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В октябре Сесилия заключила контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing. Хирн также работает с абсолютной чемпионкой мира в легком весе британкой Кэти Тейлор, и в случае успешных выступлений обеих девушек, они могут встретиться лицом к лицу в 2020 году.

Брекхус на профессиональном ринге провела 35 боев, девять из них выиграла нокаутом и еще не знает, что такое поражение. А вот 30-летняя Бустос в апреле 2018 года уступила как раз Тейлор в объединительном поединке в рамках легкого веса, затем 1 декабря 2018-го вернулась и завоевала временный титул по версии IBF в первом полусреднем весе. А затем год Виктория ждала подходящего поединка.

Отметим, что 38-летняя Брекхус завоевала свой первый чемпионский пояс в полусреднем весе в 2009 году, а в 2014 объединила все четыре титула в этой категории. В прошлом году она провела три защиты, а в этом году еще ни разу не выходила на ринг. Недавно она сменила тренера — вместо Джонатана Бэнкса им стал Абель Санчес. Кстати, именно Сесилию Брекхус на конгрессе WBC в Киеве приняли за новую девушку Владимира Кличко.

Смотрите, как тренируется Сесилия Брекхус

Сесилия Брекхус тренируется Видео: Instagram

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