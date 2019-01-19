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Первый большой бой 2019 года: где смотреть поединок Пакьяо – Бронер

Сегодня, 22:57

Расписание трансляций поединка за титул WBA в полусреднем весе в Лас-Вегасе

Мэнни Пакьяо и Эдриен Бронер
Мэнни Пакьяо и Эдриен Бронер. Фото: AFP
Первый большой бой 2019 года: где смотреть поединок Пакьяо – Бронер //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/38f/3dd/5c438f3dd3f04.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/38f/3dd/5c438f3dd3f04.jpg Бокс Расписание трансляций поединка за титул WBA в полусреднем весе в Лас-Вегасе

В ночь с субботы на воскресенье по киевскому времени в США состоится первый большой боксерский поединок 2019 года. Чемпион WBA в полусреднем весе филиппинец Мэнни Пакьяо сразится с американцем Эдриеном Бронером. 40-летний Пакьяо – один из самых известный боксеров мира, ранее его признавали лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. За 24 года в профессиональном боксе Мэнни одержал 60 побед, потерпел 7 поражений и 2 раза свел бой вничью. 29-летний Бронер выиграл 33 боя, 3 проиграл и один поединок с его участием завершился вничью. Бой Пакьяо – Бронер начнется ориентировочно в 07:00 по киевскому времени.

Накануне стало известно, что Пакьяо заработает за бой с Бронером в четыре раза больше, чем его соперник. Так, гонорар филиппинца, без учета процентов от продаж PPV и билетов, составит 10 миллионов долларов. Его соперник заработает 2,5 миллиона долларов, не считая бонусов. Добавим, что накануне традиционная процедура взвешивания. Оба боксера вписались в рамки весовой категории. Весы под Пакьяо показали 66,2 кг, вес Бронера – 66,5 кг.

Букмекеры о бое Пакьяо – Бронер. Обладатель чемпионского пояса – большой фаворит встречи. Так, коэффициент на победу Пакьяо равен 1.30, тогда как на победу Бронера котировка составляет 3.75, а на ничью – 25. Также букмекеры прогнозируют, что бой продлится все отведенные для него 12 раундов и завершится победой Пакьяо по очкам (коэффициент 1.85).

Где смотреть бой Пакьяо – Бронер. Боксерский вечер из Лас-Вегаса не покажут на украинском ТВ. Поединок можно будет посмотреть на спутниковых каналах Матч ТВ и Матч Боец. Таже бой Пакьяо – Бронер покажут такие каналы: Canal+ France, DMAX Turkiye, ITV 4, JSN Sports Box Office, Sport 1 Israel, SuperSport 1, сайт boxing-mma.com.

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