Первый вечер бокса от Александра Усика: онлайн-трансляция боев

Сегодня Александр Усик дебютирует в качестве промоутера - под Киевом проходит шоу "Большая ночь бокса"

Сегодня промоутерская компания одного из самых успешных украинских боксеров Александра Усика проведет свой дебютный вечер бокса. В одном из комплексов под Киевом в шоу Big Boxing Night на ринг выйдут перспективные украинские боксеры, в том числе зрители увидят бои с участием супертяжей Владислава Сиренко, Виктора Выхриста и Александра Захожего. Шоу стартует в 15:00, основные бои – после 18:00.

Реклама

Вечер бокса Александра Усика Big Boxing Night 1 августа:

Трансляция шоу также будет доступна на канале Xsport, который можно смотреть на сервисе OLL.TV с 18:40 в субботу.

Список всех боев вечера бокса Big Boxing Night 1 августа:

Реклама

Даниэль Лапин (дебют в профи) – Сергей Крапшила (Беларусь)

Александр Соломенников – Данило Савченко

Дмитрий Безус – Павел Лукьянов (дебют в профи)

Андрей Исаков – Павел Гришкавец (Беларусь)

Виктор Выхрист – Семен Пахомов

Станислав Кутин – Вадим Костючок

Дмитрий Митрофанов – Анатолий Хунанян (Чехия)

Заровар Петросян – Эдуард Меринец

Владислав Сиренко – Павел Кроленко

Олег Малиновский – Олег Исаев (Беларусь)

Александр Захожий – Константин Довбыщенко

Андрей Великовский – Руслан Щелев

Петр Иванов – Роман Шкарупа

Сможет ли Александр Усик победить борца Богдана Грицая по правилам ММА? Мнение единственной украинки в UFC Марины Мороз:

Марина Мороз о гипотетическом бое боксера Усика и борца Грицая

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама