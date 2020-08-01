Первый вечер бокса от Александра Усика: онлайн-трансляция боев

Сегодня промоутерская компания одного из самых успешных украинских боксеров Александра Усика проведет свой дебютный вечер бокса. В одном из комплексов под Киевом в шоу Big Boxing Night на ринг выйдут перспективные украинские боксеры, в том числе зрители увидят бои с участием супертяжей Владислава Сиренко, Виктора Выхриста и Александра Захожего. Шоу стартует в 15:00, основные бои – после 18:00.
Вечер бокса Александра Усика Big Boxing Night 1 августа:
Трансляция шоу также будет доступна на канале Xsport, который можно смотреть на сервисе OLL.TV с 18:40 в субботу.
Список всех боев вечера бокса Big Boxing Night 1 августа:
Даниэль Лапин (дебют в профи) – Сергей Крапшила (Беларусь)
Александр Соломенников – Данило Савченко
Дмитрий Безус – Павел Лукьянов (дебют в профи)
Андрей Исаков – Павел Гришкавец (Беларусь)
Виктор Выхрист – Семен Пахомов
Станислав Кутин – Вадим Костючок
Дмитрий Митрофанов – Анатолий Хунанян (Чехия)
Заровар Петросян – Эдуард Меринец
Владислав Сиренко – Павел Кроленко
Олег Малиновский – Олег Исаев (Беларусь)
Александр Захожий – Константин Довбыщенко
Андрей Великовский – Руслан Щелев
Петр Иванов – Роман Шкарупа
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