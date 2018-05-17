Победившего Ломаченко боксера арестовали за воровство в магазине

Сегодня, 10:39

Орландо Салидо вместе с друзьями в семь утра украл алкоголь

Орландо Салидо. Фото Getty
Орландо Салидо. Фото Getty

Бывший чемпион мира в полулегком весе Орландо Салидо (44-14-4, 31 КО) арестован за воровство. Об это сообщает BoxingScene. Согласно источнику, Салидо украл из продуктового магазина 16 банок пива. В 7 утра бывший боксер вместе с друзьями попытался купить алкоголь, но у них не получилось, поскольку алкогольные напитки продавали только с 8 утра.

Отказ продавца не остановил компанию, и они вынесли желаемое из магазина, несмотря на протесты его работников.

После инцидента продавец вызвал полицию, которая арестовала Салидо. Заплатив залог в размере 800 песо (около 41 доллар – прим.), бывший боксер вскоре вышел на свободу.

Отметим, что в канун Нового года Салидо был арестован за драку в баре с собственной женой. Закончилось все тем, что Салидо заплатил штраф и уехал домой.

9 декабря 2017 года в яркой мексиканской драке Орландо Салидо проиграл техническим нокаутом в 9-м раунде земляку Мигелю Роману (58-12, 45 КО) и заявил, что завершает карьеру. Через трое суток Салидо передумал.

Напомним, то Орландо – единственный боксер, который побеждал Ломаченко. Украинец долгое время хотел взять реванш за обидное поражение. Долго ходили разговоры о возможном реванше, но в итоге украинец заявил, что ему не интересен еще один бой с мексиканцем.
бокс, Орландо Салидо

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XSport

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