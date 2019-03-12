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Полицейские застрелили мать чемпиона мира по боксу

Сегодня, 11:04

Женщина вынула нож и стала размахивать им перед лицом заместителя шерифа

Чемпион мира Калеб Плант
Чемпион мира Калеб Плант. Фото: Twitter
Полицейские застрелили мать чемпиона мира по боксу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/776/041/5c8776041605b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/776/041/5c8776041605b.jpg Бокс Женщина вынула нож и стала размахивать им перед лицом заместителя шерифа

Полицейский застрелил мать американского боксера Калеба Планта после того, как она достала при нем нож. Как отмечает The Sun, маме чемпиона мира по версии IBF стало плохо, после чего она вызвала врачей, которые повезли ее в госпиталь. По дороге женщина неожиданно вытащила из рюкзака нож. Водитель скорой помощи притормозил и вызвал полицию.

Когда на место прибыли полицейские, Бет (так зовут маму Планта) не убрала нож, а напротив, стала размахивать им перед лицом заместителя шерифа. Он посчитал, что разумной мерой защиты будет выстрелить в женщину. После получения огнестрельного ранения Бет доставили в госпиталь, где она скончалась.



В 2015 году Плант потерял годовалую дочь Алию, которая родилась с патологией мозга. 19 января этого года Калеб завоевал титул чемпиона мира по версии IBF, победив венесуэльца Хосе Ускатеги.

Ранее мы писали, что дочь легендарного боксера Джорджа Формана найдена мертвой. Фрида Форман провела на ринге шесть боев, а потом снималась в кино.

В гостях в редакции "Сегодня" побывал серебряный призер Олимпиады-2012 по боксу Денис Беринчик:

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Тег бокс, боксер, мама

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Eurosport

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