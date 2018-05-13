Появились записки судей боя Ломаченко – Линарес: на момент нокаута была ничья

Бой Василий Ломаченко – Хорхе Линарес в Нью-Йорке получился ярким и интересным. В шестом раунде превосходящий украинского боксера в габаритах Линарес "словил" Ломаченко прямым ударом и отправил в нокдаун. Однако Василий восстановился и в десятом раунде провел серию ударов, которую завершил ударной левой по печени, после чего боксер из Венесуэлы уже не встал до окончания отсчета рефери. Видео нокаута боя Ломаченко – Линарес доступно на нашем сайте.

После боя появились записки судей. Интересно, что все три боковых рефери посчитали разный результат! Первый дал ничью 85:85, второй – победу Линареса со счетом 86:84, третий – победу Ломаченко со счетом 86:84. Таким образом, на момент остановки бой в записках судей была ничья.

Для украинского боксера этот бой был первым в весе до 61,2 кг, ранее он боксировал в категории до 59 кг. Ломаченко одержал победу и стал рекордсменом мира по скорости завоевание титулов в трех разных весовых категориях. Отчет о бое Ломаченко – Линарес с описанием каждого раунда поединка.

Перед боем появилась информация, что вечером вес Линареса составил 69 кг, т.е. боксер из Венесуэлы после взвешивания набрал 8 кг! Тогда как Ломаченко набрал всего 1,5 кг, по данным экспертов, перед боем весил 62,5 кг.