Ломаченко бьет Хорхе и рекорд: видео нокаута

В ночь на воскресенье Василий Ломаченко провел свой 12-й бой на профессиональном ринге. Его соперником стал лидер легкой весовой категории Хорхе Линарес из Венесуэлы. В шестом раунде Ломаченко заставил поволноваться своих болельщиков, когда побывал в нокдауне после точного прямого удара от Линареса. Однако в десятом Василий провел великолепную атаку с несколькими ударами в голову, а затем пробил силовой удар по печени. Боксер из Венесуэлы опустился на колено и до окончания отсчета рефери на смог встать.

Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес:

Lomachenko delivering a sickening liver shot to make history yet again #TWBW pic.twitter.com/pTGzWDEnbx — World Boxing Wall (@WorldBoxingWall) 13 травня 2018 р.

Для украинского боксера этот бой был первым в весе до 61,2 кг, ранее он боксировал в категории до 59 кг. Ломаченко одержал победу и стал рекордсменом мира по скорости завоевание титулов в трех разных весовых категориях. Наш сайт проводит текстовый онлайн боя Ломаченко – Линарес по раундам.

30-летний Ломаченко провел 12 боев в профи-карьере, украинец одержал 11 побед и потерпел одно поражение (в 2014 году от Салидо разделенным решением судей). 32-летний Хорхе Линарес провел 48 боев в профи: 44 победы и 4 поражения, перед поединком с Ломаченко он выиграл 13 последних боев подряд.