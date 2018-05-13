Ломаченко бьет Хорхе и рекорд: видео нокаута

Сегодня, 05:47

Василий Ломаченко в десятом раунде нокаутировал Хорхе Линареса и завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории

Хорхе Линарес - Василий Ломаченко. Фото Getty
Хорхе Линарес - Василий Ломаченко. Фото Getty

В ночь на воскресенье Василий Ломаченко провел свой 12-й бой на профессиональном ринге. Его соперником стал лидер легкой весовой категории Хорхе Линарес из Венесуэлы. В шестом раунде Ломаченко заставил поволноваться своих болельщиков, когда побывал в нокдауне после точного прямого удара от Линареса. Однако в десятом Василий провел великолепную атаку с несколькими ударами в голову, а затем пробил силовой удар по печени. Боксер из Венесуэлы опустился на колено и до окончания отсчета рефери на смог встать.

Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес:

Для украинского боксера этот бой был первым в весе до 61,2 кг, ранее он боксировал в категории до 59 кг. Ломаченко одержал победу и стал рекордсменом мира по скорости завоевание титулов в трех разных весовых категориях. Наш сайт проводит текстовый онлайн боя Ломаченко – Линарес по раундам.

30-летний Ломаченко провел 12 боев в профи-карьере, украинец одержал 11 побед и потерпел одно поражение (в 2014 году от Салидо разделенным решением судей). 32-летний Хорхе Линарес провел 48 боев в профи: 44 победы и 4 поражения, перед поединком с Ломаченко он выиграл 13 последних боев подряд.
Василий Ломаченко, видео боя, Хорхе Линарес

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Сегодня|Спорт

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