Ломаченко бьет Хорхе и рекорд: видео нокаута

В ночь на воскресенье Василий Ломаченко провел свой 12-й бой на профессиональном ринге. Его соперником стал лидер легкой весовой категории Хорхе Линарес из Венесуэлы. В шестом раунде Ломаченко заставил поволноваться своих болельщиков, когда побывал в нокдауне после точного прямого удара от Линареса. Однако в десятом Василий провел великолепную атаку с несколькими ударами в голову, а затем пробил силовой удар по печени. Боксер из Венесуэлы опустился на колено и до окончания отсчета рефери на смог встать.

Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес:

