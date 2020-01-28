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Появился промо-ролик чемпионского боя Далакяна в Киеве

28 января, 19:05

Артем Далакян готовится к защите титула WBA в наилегчайшем весе в бою с Хосбером Пересом

Чемпион мира WBA в наилегчайшем весе (до 50.8 кг) украинский боксер Артем Далакян 8 февраля проведет уже четвертую защиту своего чемпионского титула в Киеве. Поединок пройдет в КВЦ "Парковый". Соперником Далакяна станет 24-летний Хосбер Перес из Венесуэлы.

Хосбер Перес дебютировал на профессиональном ринге не так давно – в апреле 2016 года, и за это время провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом (процент нокаутов 77,78). За свой стиль ведения боя Хосбер получил прозвище "Лавина". Этот будет дебютный поединок Переса в Европе, и он уже заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу с чемпионским поясом Артема.

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Артем Далакян представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который все своим чемпионские защиты провел в Украине. Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, победив американца Брайана Вилорию. После этого три боя в Киеве завершались досрочной победой Далакяна.

32-летний Артем Далакян провел на профи-ринге 19 боев и во всех победил, 14 раз – досрочно (процент нокаутов – 73.68). Украинец занимает пятое место в рейтинге боксеров наилегчайшего веса.

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Артем Далакян – об организации боев в Киеве, гонорарах и музыке:

Артем Далакян об Олимпиаде и переходе в профессионалы:

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Артем Далакян о боях между боксером и бойцом UFC:

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Источник: Сегодня|Спорт

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