Президент UFC решил "вдохнуть энергию" в бокс: он хочет организовать большие бои супертяжеловесов

Дана Уайт рассказал, что через полгода планирует заняться поединками Фьюри, Джошуа и Уайлдра между собой

Президент UFC Дана Уайт. Фото: Getty Images

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что намерен заняться организацией профессионального бокса. По мнению руководителя турниров по смешанным единоборствам, на данный момент лучшие боксеры не дерутся друг с другом.

"Что мне не нравится в боксе, так это то, что лучшие парни не дерутся друг с другом. Есть Уайлдер, Фьюри, который недавно провели потрясающий ничейный бой, который понравился людям. Реванш никто не устраивает. При этом никто из них не собирается драться с Джошуа. Эти ребята могли бы драться друг с другом по кругу. Оба этих парня могли бы встретиться с Джошуа и было бы круто. Они бы заработали огромные деньги и вдохнули в бокс столько энергии и жизни. Вместо этого они просто ругаются друг с другом. Я собираюсь заняться боксом после лета. Тогда вы услышите все, что я хочу сделать в мире бокса", – сказал Дана Уайт.

Напомним, что чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер сохранил свой титул, хотя и не смог победить бывшего чемпиона Тайсона Фьюри. Поединок прошел в конце 2018 года в Лос-Анджелесе, мы проводили онлайн боя Уайлдер – Фьюри.

Напомним, что абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелой весовой категории и в скором времени может получить бои с Фьюри, Уайлдером и Джошуа.

Бокс. Усик – Такам

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