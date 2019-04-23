Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Президент UFC решил "вдохнуть энергию" в бокс: он хочет организовать большие бои супертяжеловесов

Сегодня, 18:36

Дана Уайт рассказал, что через полгода планирует заняться поединками Фьюри, Джошуа и Уайлдра между собой

Президент UFC Дана Уайт
Президент UFC Дана Уайт. Фото: Getty Images

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что намерен заняться организацией профессионального бокса. По мнению руководителя турниров по смешанным единоборствам, на данный момент лучшие боксеры не дерутся друг с другом.

"Что мне не нравится в боксе, так это то, что лучшие парни не дерутся друг с другом. Есть Уайлдер, Фьюри, который недавно провели потрясающий ничейный бой, который понравился людям. Реванш никто не устраивает. При этом никто из них не собирается драться с Джошуа. Эти ребята могли бы драться друг с другом по кругу. Оба этих парня могли бы встретиться с Джошуа и было бы круто. Они бы заработали огромные деньги и вдохнули в бокс столько энергии и жизни. Вместо этого они просто ругаются друг с другом. Я собираюсь заняться боксом после лета. Тогда вы услышите все, что я хочу сделать в мире бокса", – сказал Дана Уайт.

Напомним, что чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер сохранил свой титул, хотя и не смог победить бывшего чемпиона Тайсона Фьюри. Поединок прошел в конце 2018 года в Лос-Анджелесе, мы проводили онлайн боя Уайлдер – Фьюри.

Напомним, что абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелой весовой категории и в скором времени может получить бои с Фьюри, Уайлдером и Джошуа.


Бокс. Усик – Такам

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, UFC, Дана Уайт

Вы сейчас просматриваете новость " Президент UFC решил "вдохнуть энергию" в бокс: он хочет организовать большие бои супертяжеловесов". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

BoxingScene

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В погоне за счастьем: названы самые счастливые знаки Зодиака

Жена Зеленского объяснила свой репост

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Супругу Владимира Зеленского внесли в базу «Миротворца»

Как бегать с большой грудью?

Миграция наоборот: почему IT-шники возвращаются в Украину

Шевченко назвал имена топ-5 игроков в истории футбола

В России создали установку, прокладывающую тоннели без взрывов

Дизайнерские образы и коллекции по доступной цене

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Виталий Кличко: "Чтобы сохранить скорость, Усик должен весить 105-107 кг"

Вчера, 10:38

Старший из братьев Кличко готов к бою Беринчик-Ломаченко и обещает полный "Олимпийский" Усику

Американец, который хочет "убить" Ломаченко, нокаутировал соперника в стиле Васи

21 апреля, 12:45

Теофимо Лопес дал по почкам Эдису Татли и теперь хочет поединка за пояс против украинского Хайтека

Три гола в шести матчах: Ракицкий рассказал, почему не забивал так в Украине

21 апреля, 10:43

Украинский защитник "Зенита", у которого на днях родился сын, назвал эту неделю лучшей в своей жизни

Ниже пояса: Кроуфорд оправдал ожидания Ломаченко, одержав подлую победу над Ханом

21 апреля, 10:13

Знаменитый американец подтвердил статус фаворита в бою с британцем при помощи запрещенного приема

Первая защита титула: Беринчик – Аракава. Когда бой и где смотреть

20 апреля, 22:55

Украинский боксер будет защищать свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов