Профессиональный боксер застрелен в спину в России

Полутяжеловес Александр Костромин 16 февраля должен был провести поединок в Риге

Александр Костромин. Фото: Facebook

Профессиональный боксер застрелен в спину в России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d2b/ab7/5c5d2bab7542b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d2b/ab7/5c5d2bab7542b.jpg 2019-02-08T09:14:02+02:00 Бокс Полутяжеловес Александр Костромин 16 февраля должен был провести поединок в Риге

Следователи в российском городе Белгород в 40 км от границы с Украиной расследуют убийство мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено вечером в четверг. В СМИ появилась информация, что убитый – профессиональный боксер Александр Костромин.

Информация об убийстве Костромина появилась вечером в четверг в местных СМИ и соцсетях. По этим данным, спортсмен был застрелен в спину. На его странице в Instagram пользователи пишут об убийстве, выражают слова соболезнования его родителям.

"Да, вчера был обнаружен труп мужчины, но личность его устанавливается", – сказала официальный представитель СУ СКР по региону Елена Козырева, добавив, что огнестрельных ранений несколько.

Александр Костромин, выступавший в полутяжелой весовой категории, провел на профессиональном ринге три боя, все выиграл, 16 февраля должен был состояться четвертый – в Риге. А 9 февраля ему исполнилось бы 30 лет. В последнее время Костромин выступал в одном из частных клубов Белгорода, в котором проводятся бои без правил с участием профессиональных боксеров.

Напомним, что год назад британский боксер скончался после победы. После поединка спортсмен потерял сознание и был доставлен в госпиталь с подозрением на кровоизлияние в мозг, где в последствии и умер, не приходя в сознание.

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