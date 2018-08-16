Промоутер назвал главное условие Беллью и ориентировочную дату боя с Усиком

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО), рассказал о переговорах с представителем британского боксера Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) Эдди Хирном по организации поединка украинца против британца.

"Оба боксера – и Усик, и Беллью – хотят этого поединка. После боя с Гасисевым Усик сразу же вызвал на бой джентельмена Тони Беллью. Британец несколько лет боксирует в супертяжелом весе. Для него бой с Усиком – определенный вызов, поскольку он уже давно не входил в эту весовую категорию. Эдди Хирн мне рассказывал: Беллью, увидев, что Усик его вызвал, позвонил через пять минут и сказал: "Я делаю этот бой. Это будет мой дембельский аккорд. Вне зависимости от того, выиграю или проиграю – я завершу карьеру". Единственное, он сказал, что хочет, чтобы бой с Усиком был за всего его пояса. Мы с Эдди Хирном буквально на следующий же день общались по поводу организации боя. Поединок пройдет в "крузервейте", в Британии. Дата? Это будет либо 10 ноября, либо 17 ноября", – сообщил Красюк.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив в финале WBSS россиянина Мурата Гассиева. В свою очередь, в своем последнем поединке Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя.

Ранее мы писали, что Александр Усик написал стих об Украине. Украинский боксер прочитал собственное стихотворение о родной стране.