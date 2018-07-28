Промоутер назвал условие проведения боя Усик – Джошуа

Сегодня, 15:39

Украинский боксер намерен перейти в супертяжелый вес

Энтони Джошуа. Фото AFP
Энтони Джошуа. Фото AFP

Промоутер Эдди Хирн заявил, что, если абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик хочет побороться за пояса по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, ему, для начала, придется сразиться с другими претендентами. Отметим, что еще один пояс в хэвивейте принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру.

"Если Усик решил переходить в супертяжелый вес, то ему просто необходимо работать с нами. Ведь именно у нас есть возможность организовать поединок, которого хочет каждый в этом дивизионе. У нас есть Джошуа. Но, не стоит забывать, что бой с Джошуа за пояса следует заслужить. Что бы это было возможно, украинцу необходимо побить Тони Беллью, а потом еще и Диллиана Уайта. Тогда, возможно, мы будем говорить про поединок Усик – Джошуа", – цитирует Хирна BoxingScene.

Впрочем, британцу еще нужно сохранить пояса у себя. 22 сентября в Лондоне Джошуа проведет бой против россиянина Александра Поветкина.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а тот его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".
бокс, Александр Усик, Энтони Джошуа

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