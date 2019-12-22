"Пусть угол Лопеса позаботится о белом полотенце": промоутер ответил на угрозы в адрес Ломаченко

Теофимо Лопес - Василий Ломаченко / Фото: Boxing Scene

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Промоутер обладателя титулов WBO, WBA и WBC в легком весе украинца Василия Ломаченко Эгис Климас отреагировал на оскорбления обладателя титула IBF Теофимо Лопеса. Как мы писали ранее, после грязных угроз Лопеса Ломаченко вышел к нему в ринг в Нью-Йорке.

"Поймите: в боксе многие бойцы ненавидят тех, кто лучше их самих. Я уверен, сейчас он любит Ричарда Комми. Откуда у Лопеса эта ненависть? Пусть оставит что-то для ринга, поскольку ему это понадобится. И еще: пусть его угол позаботится, чтобы белое полотенце было под рукой, потому что оно понадобится", – написал Климас в своем Instagram.

Отметим, что в свое время Теофимо Лопес-старший заявил в лицо Василию в ресторане Нью-Йорка, что его сын "убьет" Ломаченко, если их встреча в ринге состоится. А бой между Ломаченко и Лопесом, кажется, неминуем. По предварительной информации, объединительный бой должен пройти в апреле 2020 года.

Василий Ломаченко одержал 14 побед на профессиональном ринге и потерпел одно поражение от Орландо Салидо. на счету Теофимо Лопеса 15 побед подряд, 12 из которых – нокатоум.

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