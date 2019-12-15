После грязных угроз Лопеса Ломаченко вышел к нему в ринг в Нью-Йорке

Поединок украинца и американца должен пройти в апреле 2020 года

Теофимо Лопес - Василий Ломаченко / Фото: Boxing Scene

В ночь на воскресенье в Нью-Йорке уже во втором раунде 22-летний американец Теофимо Лопес техническим нокаутом выиграл у Ричарда Комми из Ганы и отобрал у него мировой пояс IBF в легком весе. Теперь в апреле 2020 года Лопесу предстоит бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко. Наш Хайтек тоже присутствовал в зале "Мэдисон Сквер Гарден" и в поддержку грядущего боя вышел в ринг к Теофимо сразу после его победы.

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За последний год Лопес и его отец в каких только выражениях не обещали уничтожить Ломаченко и вот теперь ему представиться такая возможность. Бой, скорее всего, пройдет в Европе.

Напомним, в конце прошлого годау Василия Ломаченко случился конфликт в ресторане Нью-Йорка. Инициатором разборок стал отец потенциального соперника украинского чемпиона – Теофимо Лопеса. Якобы он подошел к команде украинца и на повышенных тонах заявил, что сын "убьет" Ломаченко, если их очная схватка состоится.

Интересно, что Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей"."Чувак, я буду твоим самым большим гонораром, который ты получишь, если мы подеремся. Это факт", – утверждает Теофимо Лопес.

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