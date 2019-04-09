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Ронда Роузи сломала руку во время турнира по реслингу

Сегодня, 13:07

Звезда UFC из-за травмы может завершить бойцовскую карьеру

Жесткие женские бои
Жесткие женские бои. Фото: Instagram
Ронда Роузи сломала руку во время турнира по реслингу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c6e/8d4/5cac6e8d41c69.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c6e/8d4/5cac6e8d41c69.jpg Бокс Звезда UFC из-за травмы может завершить бойцовскую карьеру

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи получила травму во время выступления на реслинг-шоу WrestleMania35. Спортсменка сломала руку. Роузи во время шоу встретилась на ринге с Бекки Линч и Шарлотт Флер. Победа в итоге досталась Линч, которая завоевала пояса WWE Raw и WWE Smack Down.

Роузи перешла в реслинг в 2018 года. Она дебютировала в организации в апреле 2018 года. Летом она получила пояса на SummerSlam.

Недавно появились слухи, что Роузи может покинуть реслинг. После поражения от Линч эти слухи усилились.

Напомним, что недавно бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор намекнул на возможный переход в реслинг. Ирландец поздравил соотечественницу Линч с победой над Роузи и отметил, что, возможно, мог бы делать аналогичные вещи на ринге.

Ронда Роузи в 2007 году стала чемпионкой мира по дзюдо. А в 2008 году Ронда стала первой американкой, завоевавшей бронзовую медаль по дзюдо на летних Олимпийских играх в Пекине. Потом перешла в смешанные единоборства. Была чемпионкой UFC, всего провела 14 боев. После 12 побед дважды подряд проиграла Холли Холм (ноябрь 2015) и Аманде Нуньес (31 декабря). Летом прошлого года Ронда Роузи стала первой женщиной в Зале Славы UFC.

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Тег Ронда Роузи, реслинг

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Источник:

Championat.ru

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