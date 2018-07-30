Российский "чемпион мира в отпуске" обязан встретиться с Усиком

Сегодня, 18:08

38-летний боксер желает провести бой с топовым боксером

Александр Усик. Фото Getty
Александр Усик. Фото Getty

Россиянин Денис Лебедев заинтересован в проведении боя в ближайшем будущем с ведущими боксерами первого тяжелого веса, заявил менеджер 38-летнего спортсмена Вадим Корнилов. WBA в феврале сообщила, что Лебедев, не принимающий участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), объявлен "чемпионом в отпуске", но будет обязан встретиться с победителем суперсерии.

Абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе стал украинец Александр Усик. Ранее глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявлял, что сторона Лебедева размышляет над идеей проведения боя с Усиком.

"Денис пока просто тренируется, непонятно, с кем он будет выступать и где. Я общался с ним на днях, он очень заинтересован в том, чтобы провести бой с кем-то из топовых боксеров в скором будущем", – сказал Корнилов.

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.
бокс, Денис Лебедев, Александр Усик

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Источник:

Р-спорт

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