Руденко – Кабайел: во сколько бой и где смотреть
Украинский боксер проведет чемпионский поединок за титул EBU
Сегодня в немецком Магдебурге состоится боксерский вечер, где в главном поединке выступит украинский супертяж Андрей Руденко. В поединке за чемпионский пояс EBU украинец встретится с немцем Агитом Кабайелом.
Андрею Руденко 35 лет. За свою карьеру он провел 35 боев – 32 победы (20 нокаутом) и 3 поражения. Проигрывал он топовым бойцам – Лукасу Брауну, Хьюи Фьюри и Александру Поветкину.
26-летний Агит Кабайел на ринге провел 18 боев и все выиграл, 13 нокаутом. В том числе побеждал Дерека Чисору.
Список всех боев вечера бокса:
- Том Шварц (23-0-0) – Кристиян Крстачич (17-1-0)
- Мохамменд Рабии (8-0-0) – Рафал Якевич (50-21-2)
- Хуссейн Мухамед (9-0-0) – Алексей Мазикин (14-13-2)
- Данило Милачич (5-0-0) – Жеко Жеков (3-4-1)
- Эрик Пфайфер (3-0-0) – Анджело Риццо (5-0-1)
- Адам Дейнес (16-0-1) – Золтан Сера (32-17-1)
- Петер Кадиру (дебют) – Артур Кубяк (1-0-0)
Букмекеры о бое Руденко – Кабайел. В конторах фаворит немецкий боксер. Котировки на победу Кабайела – 1.05, на победу Руденко 9.00, на ничью – 26.00.
Где смотреть бой Руденко – Кабайел:
XSport, live (21:00)
MDR, live (19:00)
boxing-mma.com, live (19:00)
Напомним, что чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) остался без оппонента после того, как британец Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) отказался от реванша. Бойцы встретились в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе (США) – их очная схватка завершилась вничью.
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