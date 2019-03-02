Руденко – Кабайел: во сколько бой и где смотреть

Украинский боксер проведет чемпионский поединок за титул EBU

Кабайел и Руденко. Фото mdr.de.

Руденко – Кабайел: во сколько бой и где смотреть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ab5/322/5c7ab532251bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ab5/322/5c7ab532251bd.jpg 2019-03-02T18:54:26+02:00 Бокс Украинский боксер проведет чемпионский поединок за титул EBU

Сегодня в немецком Магдебурге состоится боксерский вечер, где в главном поединке выступит украинский супертяж Андрей Руденко. В поединке за чемпионский пояс EBU украинец встретится с немцем Агитом Кабайелом.

Андрею Руденко 35 лет. За свою карьеру он провел 35 боев – 32 победы (20 нокаутом) и 3 поражения. Проигрывал он топовым бойцам – Лукасу Брауну, Хьюи Фьюри и Александру Поветкину.

26-летний Агит Кабайел на ринге провел 18 боев и все выиграл, 13 нокаутом. В том числе побеждал Дерека Чисору.

Список всех боев вечера бокса:

Том Шварц (23-0-0) – Кристиян Крстачич (17-1-0)

Мохамменд Рабии (8-0-0) – Рафал Якевич (50-21-2)

Хуссейн Мухамед (9-0-0) – Алексей Мазикин (14-13-2)

Данило Милачич (5-0-0) – Жеко Жеков (3-4-1)

Эрик Пфайфер (3-0-0) – Анджело Риццо (5-0-1)

Адам Дейнес (16-0-1) – Золтан Сера (32-17-1)

Петер Кадиру (дебют) – Артур Кубяк (1-0-0)

Букмекеры о бое Руденко – Кабайел. В конторах фаворит немецкий боксер. Котировки на победу Кабайела – 1.05, на победу Руденко 9.00, на ничью – 26.00.

Где смотреть бой Руденко – Кабайел:

XSport, live (21:00)

MDR, live (19:00)

boxing-mma.com, live (19:00)

Напомним, что чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) остался без оппонента после того, как британец Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) отказался от реванша. Бойцы встретились в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе (США) – их очная схватка завершилась вничью.

Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова рассказала нам о промоутерах и второй работе боксеров:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Руденко – Кабайел: во сколько бой и где смотреть". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: boxing-mma.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.