Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун, но не выиграл

Сегодня в Лос-Анджелесе сошлись в супертяжелом весе чемпион по версии WBC Деонтей Уайлдер и экс-чемпион Тайсон Фьюри. Мы вели онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри.

Бой вышел очень интересным и конкурентным. Фьюри успевал и дурачиться (прятал руки за спину, показывал язык), и очень точно бить джебами. Уайлдер выбрасывал много ударов, но мало из них попадали в цель. Развязка могла наступить в конце поединка. В девятом раунде Фьюри немного заигрался и пропустил три подряд сочных удара, которые его свалили с ног. Рефери отсчитал нокдаун. Тайсон поднялся и как ни в чем не бывало продолжил бой.

В 12 раунде "двойка" Уайлдера была настолько мощной, что казалось, теперь уж точно Фьюри не поднимется. Но британец снова встал и выстоял до конца раунда.

В итоге, судьбу поединка решали судейские записки. Один рефери отдал победу Уайлдеру – 115-111, второй увидел преимущество Фьюри – 114-110, а третий насчитал ничью – 113-113. Поединок завершился вничью и чемпионский пояс остался у Уайлдера.

Напомним, что сегодня уже один чемпионский бой завершился. Украинец Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC, нокаутировав Адониса Стивенсона.