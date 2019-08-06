"Русский Витязь" не будет драться с Усиком по "политическим" причинам https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD.png 2019-08-06T09:44:58+03:00 Бокс Александру Поветкину скоро исполнится 40 лет

Дмитрий Иванов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, считает, что его клиенту сейчас не стоит выходить на бой с украинцем Александром Усиком по "политическим" причинам. Отметим, если не сделать это сейчас, то потом может быть поздно – "Русскому Витязю" через месяц исполнится 40 лет. Кроме того, Иванов завел традиционные разговоры о неком "общем народе", а Вторую мировую войну назвал "Великой отечественной".

"Сейчас я бы не хотел этого боя, потому что действительно это противостояние могут перевести в политическую плоскость. Для меня русские и украинцы – один народ с общими ценностями и теми же взглядами на жизнь. Мы вместе плечом к плечу воевали в Великую отечественную войну, но сейчас нас пытаются разделить. По этой причине я против этого поединка. Но со спортивной точки зрения это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей", – приводит слова Иванова News.ru.

Напомним, Поветкин проведет следующий поединок 31 августа на вечере бокса в Лондоне. Его соперником станет бывший претендент на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри. В главном поединке этого шоу украинец Василий Ломаченко встретится с Люком Кэмпбеллом. Интересно, что на днях знаменитый ринг-анонсер Баффер на украинском языке напомнил о бое Ломаченко и Кэмпбелла.

Последний бой на сегодняшний день Поветкин провел в сентябре прошлого года, когда нокаутом проиграл британцу Энтони Джошуа. В 36 боях за карьеру россиянин одержал 34 победы (24 – нокаутом) и потерпел два поражения.

Смотрите видео тренировки Усика:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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