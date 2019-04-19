С улыбками на лицах: Беринчик и Аракава взвесились и посмотрели друг другу в глаза
Украинец оказался легче японца на 200 грамм
В пятницу состоялась торжественная процедура взвешивания участников вечера бокса, главным событием которого станет первая защита титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе украинцем Денисом Беринчиком (10-0, 7 КО) , а противостоять ему будет японец Нихито Аракава (32-6-2, 18 КО). Сам бой состоится 20 апреля в киевском Дворце спорта.
Оба боксера вписались в лимиты весовой категории, а Денис оказался немного легче, чем его соперник. Весы под Беринчиком показали 608 кг, вес японца составил 61 кг.ъ
Накануне боя Денис Беринчик разобрал своего соперника: "Мой соперник – настоящий самурай. С моей стороны будет разнобой".
37-летний Аракава занимает 87-е место в рейтинге Boxrec среди боксеров своей весовой категории. В свое время он проигрывал хорошо знакомому украинским болельщикам бокса Хорхе Линаресу, который не так давно отправил в нокдаун Василия Ломаченко, но затем проиграл нашему чемпиону.
Кстати, ранее Денис Беринчик предложил своим подписчикам в Instagram угадать, в каком образе он выйдет на ринг в этот раз. Победителя ждет подарок от боксера.
Эксклюзивное интервью Дениса Беринчика segodnya.ua:
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