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С улыбками на лицах: Беринчик и Аракава взвесились и посмотрели друг другу в глаза

Сегодня, 14:20

Украинец оказался легче японца на 200 грамм

В пятницу состоялась торжественная процедура взвешивания участников вечера бокса, главным событием которого станет первая защита титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе украинцем Денисом Беринчиком (10-0, 7 КО) , а противостоять ему будет японец Нихито Аракава (32-6-2, 18 КО). Сам бой состоится 20 апреля в киевском Дворце спорта.

Оба боксера вписались в лимиты весовой категории, а Денис оказался немного легче, чем его соперник. Весы под Беринчиком показали 608 кг, вес японца составил 61 кг.ъ

Накануне боя Денис Беринчик разобрал своего соперника: "Мой соперник – настоящий самурай. С моей стороны будет разнобой".

37-летний Аракава занимает 87-е место в рейтинге Boxrec среди боксеров своей весовой категории. В свое время он проигрывал хорошо знакомому украинским болельщикам бокса Хорхе Линаресу, который не так давно отправил в нокдаун Василия Ломаченко, но затем проиграл нашему чемпиону.

Кстати, ранее Денис Беринчик предложил своим подписчикам в Instagram угадать, в каком образе он выйдет на ринг в этот раз. Победителя ждет подарок от боксера.

Эксклюзивное интервью Дениса Беринчика segodnya.ua:

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Тег бокс, Денис Беринчик

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Сегодня|Спорт

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