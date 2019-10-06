С залитым кровью лицом украинец Деревянченко выиграл половину раундов у легендарного Головкина: записки судей

Один из судей отдал Деревянченко победу в шести раундах, еще двое - в пяти

Сергей Деревянченко проиграл Головкину по очкам / Фото: Reuters

Украинский боксер Сергей Деревянченко покорил американских болельщиков, которые пришли посмотреть на его поединок против Геннадия Головкина на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Наш боксер мужественно сражался, несмотря на нокдаун в первом раунде и рассечение, которое открылось во втором. Почти весь бой Деревянченко боксировал с окровавленным лицом, а после боя признался, что порой не видел ударов соперника справа из-за того, что глаз был залит кровью. После поединка болельщики проводили украинца овациями, а Головкина освистали во время интервью.

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После 12 раундов рефери в ринге огласил записки судей: 114:113, 115:112, 115:112. Небольшое преимущество на стороне Головкина. Если посмотреть на официальный протокол, то можно увидеть, что два судьи отдали Деревянченко победу в пяти раундах, а один – в половине раундов. Если бы не нокдаун в первой трехминутке, то оценки были бы еще ближе, возможно, дошло бы до разделенного решения или ничьей.

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