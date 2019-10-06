Как украинец покорил публику в Нью-Йорке: видео боя Головкин – Деревянченко

Сергей Деревянченко 5 октября в Нью-Йорке проиграл Геннадию Головкину поединок за два чемпионских пояса – по версиям IBF и IBO. Украинец побывал в нокдауне уже в первом раунде поединка, а во втором у него открылось серьезное рассечение над правым глазом. Тем не менее, "Техник" смог дать бой легендарному GGG и показал очень конкурентный поединок, по окончании 12 раундов которого судьи единогласным решением отдали победу Головкину (114:113, 115:112, 115:112).
До боя зрители активнее приветствовали казахстанского боксера, но после их симпатии изменились. Во время интервью в ринге сразу после поединка Головкина освистали, а Деревянченко встретили овациями. Мы провели онлайн боя Головкин – Деревянченко с описанием каждого раунда и нашими оценками.
Яркие моменты боя Головкин – Деревянченко:
Видео нокдауна от Головкина в первом раунде:
Как Деревянченко получил рассечение во втором раунде:
Хорошая серия ударов от Деревянченко в пятом раунде:
Тройка в голову от Головкина в восьмом раунде:
Деревянченко показывает класс в десятом раунде:
Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко
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