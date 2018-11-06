Самая красивая ринг-герл мира вышла замуж

Последние два года бразильянка Дженни Андраде признается "Ринг-герл года" в рамках престижной премии MMA Awards. На ее руку и сердце претендовало много мужчин и Дженни остановила свой выбор на популярном блогере Чао Нова. В соцсетях Андраде появились свадебные фото.

Дженни Андраде пришла в модельный бизнес в возрасте шести лет, когда начала участвовать в детских музыкальных шоу. Сейчас она работает телеведущей юмористической программы и радиоведущей на одной из бразильских радиостанций.

3 августа 2013 года Дженни дебютировала в UFC в качестве ринг-герл. С тех пор Андраде участвует во многих значимых бойцовских турнирах UFC.

У Чао Нова более трех миллионов подписчиков на канале, где он рассказывает о секретах кулинарии.



































Посоревноваться в красоте с Андраде может Арианни Селесте – американская фотомодель, одна из самых известных ринг-герлз смешанных единоборств. Шесть раз она получала премию World MMA Awards в категории ринг-герлз года.

Ранее мы рассказывали, что ринг-герл боев Мерседес Террелл снялась в фотосессии в нижнем белье.