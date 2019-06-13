Самая старая фанатка Кличко умерла в возрасте 112 лет

В доме престарелых в Гамбурге скончалась Лидия Смуда, которую называли самой пожилой болельщицей Владимира Кличко

Владимир Кличко. Фото: Getty Images

В Германии умерла 112-летняя фанатка бокса Лидия Смуда. Любимым боксером женщины был экс-чемпион мира Владимир Кличко. Украинец был лично знаком с Лидией, и известие о смерти поклонницы сподвигло Кличко написать на своей странице в Instagram трогательное прощальное письмо. Отметим, что Смуду называли самой старой фанаткой Кличко.

Покойся с миром, дорогая миссис Смуда!

Я потерял одного из моих самых больших и, вероятно, самых старых поклонников: на прошлой неделе Лидия Смуда, 1906 года рождения, мирно скончалась в доме престарелых в Гамбурге. Она знала больше деталей моих боев, чем я... Миссис Смуда дала мне несколько полезных советов и вдохновила меня на всю жизнь. С ее удивительной индивидуальностью и страстью к жизни она является настоящим примером для подражания.

"Продолжай двигаться, если ты будешь стоять на месте, ты отступишь", – сказала она мне, и, как вы знаете, с тех пор это мой девиз. За более чем 112 лет жизни она сама никогда не стояла на месте.

Я пообещал навестить ее в день ее 120-летия – к сожалению, она не дожила до этого возраста. Сегодня я хочу выразить глубокую скорбь. Миссис Смуда, вы действительно были движущей силой! Я никогда не забуду ваш веселый нрав.

12 Июн 2019 в 12:54 PDT INSTAGRAM (@klitschko)

Недавно мы писали, что бывший тренер Владимира Кличко сообщил, что украинец не вернется на ринг. Джонатон Бэнкс рассказал, что много общался с Кличко до его ухода из спорта и уверен, что украинец не передумает.

Бывшую жену Владимира Кличко побил собственный парень:

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