"Самый безумный нокаут года в UFC": Зомби вырубили за секунду до гонга

Бой Яира Родригеса и Чан Сунг Юнга по прозвищу Корейский Зомби на турнире UFC Fight Night 139 завершился невероятным нокаутом. Родригес вырубил соперника ударом локтя на последней секунде последнего раунда. При этом Родригес находился в неудобном положении и нанес удар под необычным углом.

HOW DO YOU LAND THIS?!?!?!?! OH MY @PanteraUFC!!! #UFCDenver pic.twitter.com/CJx9dMpg0h