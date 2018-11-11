"Самый безумный нокаут года в UFC": Зомби вырубили за секунду до гонга
Родригес нокаутировал соперника ударом локтя из неудобного положения
Бой Яира Родригеса и Чан Сунг Юнга по прозвищу Корейский Зомби на турнире UFC Fight Night 139 завершился невероятным нокаутом. Родригес вырубил соперника ударом локтя на последней секунде последнего раунда. При этом Родригес находился в неудобном положении и нанес удар под необычным углом.
HOW DO YOU LAND THIS?!?!?!?! OH MY @PanteraUFC!!! #UFCDenver pic.twitter.com/CJx9dMpg0h— UFC (@ufc) 11 ноября 2018 г.
Удар Родригеса вызвал настоящую бурю восторга в интернете.
"Да вы что, шутите, что ли?!", – написал боец UFC Альямин Стерлинг.
"Черт возьми. Что вообще произошло?", – согласился с ним боец Бред Таварес.
"Это был самый безумный нокаут, что я видел в жизни", – добавил баскетболист Йонас Йеребко.
Для Родригеса этот бой был восьмым в UFC, и в семи из них он одержал победы. Корейский Зомби потерпел второе поражение в шести боях в рамках промоушена.
После поединка ни один из бойцов не смог поговорить с журналистами, так как оба сразу отправились в госпиталь. Родригес травмировал ступню еще в первом раунде, а Юнг получил многочисленные кровоподтеки и рассечение до того, как оказался в нокауте.
Ранее мы писали, что Флойд Мейвезер отказался от боя в Японии против местного кикбоксера.
Вы сейчас просматриваете новость ""Самый безумный нокаут года в UFC": Зомби вырубили за секунду до гонга". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"