"Самый безумный нокаут года в UFC": Зомби вырубили за секунду до гонга

Бой Яира Родригеса и Чан Сунг Юнга по прозвищу Корейский Зомби на турнире UFC Fight Night 139 завершился невероятным нокаутом. Родригес вырубил соперника ударом локтя на последней секунде последнего раунда. При этом Родригес находился в неудобном положении и нанес удар под необычным углом.

Удар Родригеса вызвал настоящую бурю восторга в интернете.

"Да вы что, шутите, что ли?!", – написал боец UFC Альямин Стерлинг.

"Черт возьми. Что вообще произошло?", – согласился с ним боец Бред Таварес.

"Это был самый безумный нокаут, что я видел в жизни", – добавил баскетболист Йонас Йеребко.

Для Родригеса этот бой был восьмым в UFC, и в семи из них он одержал победы. Корейский Зомби потерпел второе поражение в шести боях в рамках промоушена.

После поединка ни один из бойцов не смог поговорить с журналистами, так как оба сразу отправились в госпиталь. Родригес травмировал ступню еще в первом раунде, а Юнг получил многочисленные кровоподтеки и рассечение до того, как оказался в нокауте.

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