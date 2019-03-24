Самый зрелищный нокаут года: боец ММА победил ударом Супермена
Энтони Петтис эффектным ударом вырубил Стивена Томпсона
32-летнего Энтони Петтиса любители ММА знают как одного из самых зрелищных бойцов планеты. Он не боится ввязываться в драки, а также любит ударить так, как, кажется, никто не бьет. Не зря он получил прозвище Шоутайм.
В прошлом Энтони владел титулом и UFC, и WEC, и вообще считался одним из лучших представителей категории до 70 кг. Но ровно 5 лет назад дела Петтиса начали идти не очень хорошо. В последних 10 боях он потерпел 6 поражений, уходил из легкого дивизиона в полулегкий, проваливал взвешивание и возвращался.
Сегодня Петтис дебютировал в дивизионе до 77 кг. Идея подраться в полусреднем весе пришла Энтони 5 января. Он спросил у подписчиков, хотели бы они увидеть его бой против одного из лучших полусредневесов UFC Стивена Томпсона.
Томпсону и Петтису отвели 5 раундов главного боя вечера на турнире UFC в Нэшвиле, но им потребовалось всего 10 минут, чтобы определить, кто лучше.
За 8 секунд до конца второго раунда Стивен пробил тип по корпусу Энтони, а уже через 2 секунды Петтис ответил "ударом Супермена" и отправил Томпсона в первый за его карьеру нокаут.
Ранее мы писали, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор принес хоккеистам "Бостона" три ящика виски. Боец смешанных единоборств также сделал символическое вбрасывание перед игрой НХЛ.
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