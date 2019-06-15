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Сегодня – полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии: когда начало и где смотреть

15 июня, 09:37

Без Усика, поднявшегося в хэвивейт, четыре сильнейших боксера первого тяжелого веса в Риге проведут чемпионские поединки

Сегодня - полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии
Сегодня - полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии.

В субботу, 15 июня, Arena Riga в столице Латвии примет полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. В одном вечере бокса встретятся лучшие на данный момент боксеры этой весовой категории, пары составили Майрис Бриедис – Кшиштоф Гловацки и Юньер Дортикос – Эндрю Табити. Абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик ушел в хэвивейт, поэтому историю первого тяжелого веса можно начать с чистого листа.

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Бриедис – Гловацки. Противостояние экс-чемпионов мира, потерпевших поражение от Александра Усика – чемпиона дебютного сезона Суперсерии. Серьезное преимущество Бриедиса – родные трибуны, в Риге он – местный любимец.

34-летний Майрис Бриедис провел на профессиональном ринге 26 поединков и проиграл только раз. При этом из 25 побед Бриедиса досрочными были 18. В свою очередь, 32-летний Кшиштоф Гловацки провел в профи 32 поединка, в его активе 31 победа и 1 поражение.

Ни у одного из боксеров нет существенного преимущества в росте или размахе рук, по этим показателям они похожи. Рост Бриедиса – 186 сантиметров, Гловацки на три сантиметра ниже. Размах рук латвийского боксера составляет 190 сантиметров, поляка – 191.

По мнению аналитиков букмекерских контор, фаворитом боя является Бриедис. Так, коэффициент на победу латвийского боксера составляет 1.45, тогда как ставку на победу Гловацки можно сделать с коэффициентом 2.80. Напомним, что в лиге WBSS не может быть ничьей: в случае, если по оценкам трех арбитров будет ничья, то исход поединка решит четвертый рефери.Также букмекеры считают, что бой продлится все отведенные для него 12 раундов и досрочного завершения не будет.

Дортикос – Табити. Проверка на прочность для не знавшего поражений американца. Юньер Дортикос опытнее, искуснее в силовом противостоянии и обладает преимуществом в габаритах (рост 191 против 185, размах рук 203 против 194 у соперника). Эндрю Табити – единственный небитый боксер в полуфинале WBSS, он моложе и провел меньше поединков в профи. Интересно, что Табити тренирует легендарный Флойд Мейвезер-старший!

33-летний Юньер Дортикос провел на профессиональном ринге 24 поединка и проиграл только раз – будущему финалисту Всемирной боксерской суперсерии Мурату Гассиеву. При этом из 23 побед Дортикоса досрочными были 21, у него впечатляющий процент нокаутов. В свою очередь, 29-летний Эндрю Табити провел в профи 17 поединков и во всех победил, 13 раз – досрочно.

По мнению аналитиков букмекерских контор, фаворитом боя является Дортикос. Так, коэффициент на победу кубинского боксера составляет 1.60, тогда как ставку на победу Табити можно сделать с коэффициентом 2.35.

Где смотреть полуфиналы WBSS. На территории Украины Всемирную боксерскую суперсерию покажет канал Xsport, в программе которого начало трансляции указано 23:00.

Напомним, что прошлогодний победитель серии WBSS Александр Усик в своем последнем поединке в первом тяжелом весе победил британца Тони Белью.

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Тег Кшиштоф Гловацки, Майрис Бриедис, Всемирная боксерская суперсерия, WBSS, Юниер Дортикос

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Сегодня|Спорт

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