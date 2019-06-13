Россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде

Украинскому боксеру присудили премию в России, назвав его легендой и лучшим на планете в 2018 году

Усика сложно достать. Гассиев подтвердит. Фото: Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Александр Усик, который до недавнего времени был абсолютным чемпионом мира, получил премию "Легенда бокса" как лучший боксер 2018 года. Вручение награды состоялось 13 июня в Екатеринбурге в рамках открытия второго Международного боксерского форума.

В прошлом году Александр Усик провел три поединка, в каждом из которых одержал победу. Сначала он взял верх над латвийцем Майрисом Бриедисом, затем одолел звезду российского спорта Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), а потом еще оказался сильнее британца Тони Беллью. При этом финальный бой WBSS в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком на форуме в Екатеринбурге был признан событием года.

Как Усик готовится к дебюту в супертяжах



Тренировка Усика

Как сообщалось ранее, Усик откровенно отреагировал на лишение его чемпионских поясов в крузервейте. "Это нормально, пускай парни боксируют за эти пояса, – заявил украинец. – Я ухожу в супертяжи. Зачем мне их держать? Это уже, чуть-чуть, мне кажется, по-жлобски переходить в другой вес и держать пояса".

Также мы писали, что Усик отказался от боя с Поветкиным из-за политической грязи. "Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", – признался Усик.

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