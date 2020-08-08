Сегодня станет известен чемпион Украины по боксу в среднем весе: ему предстоит выиграть три боя за вечер

"Чемпион только один": где и когда смотреть бой за титул чемпиона Украины по боксу

В субботу, 8 августа, в Киеве проходит вечер бокса под названием "Чемпион только один". За звание лучшего в Украине будут бороться представители средней весовой категории. В рамках турнирной серии "Чемпион только один" запланировано 7 поединков – четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

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Таким образом, финалистам предстоит провести три боя за вечер и победитель становится чемпионом Украины среди профессионалов. Кроме того, в этот вечер состоятся рейтинговые поединки украинских боксеров, сообщает boxing-mma.com.

Боксерский турнир в прямом эфире покажет телеканал Xsport, который можно смотреть на сервисе OLL.TV. Начало – в 17:00, бои продлятся, ориентировочно, до 21:30.

Претенденты на титул чемпиона Украины в среднем весе:

Богдан Соболь (6-0-0, 4 КО), Киев

Максим Дроботенко (1-0-1), Миргород

Бовари Ханаков (дебют в профи), Мариуполь

Всеволод Слипченко (1-0-0), Кременчуг

Максим Онищенко (5-12-0, 4 КО), Харьков

Александр Рубчев (5-6-1, 2 КО), Синельниково

Арсений Цатурян (0-1-1), Краматорск

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Какие шансы в бою без правил имеют боксер Усик и борец Грицай:

Дмитрий Богданов (4-2-0, 3 КО) Харьков

В рамках турнирной серии "Чемпион только один" запланировано 7 поединков – четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Финалистам предстоит провести три боя за вечер и победитель становится чемпионом Украины в среднем весе среди профессионалов. Кроме того, в этот вечер состоятся рейтинговые поединки украинских боксеров. Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал Xsport. Начало – в 17:00, турнир продлится, ориентировочно, до 21:30.

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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