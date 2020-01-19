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Сенсация в боксе: чемпион мира проиграл три титула нокаутом в первой же защите

19 января, 10:20

Развязка боя наступила в пятом раунде

Джулиан Уильямс и Хейсон Росарио

Джулиан Уильямс и Хейсон Росарио / Фото: Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в первом среднем весе американец Джулиан Уильямс потерпел неожиданное поражение в первой же защите своих титулов в поединке против Хейсона Росарио из Доминиканской республики. Поединок прошел в Филадельфии, США, и продлился до пятого раунда.

Сначала претендент потряс соперника мощным ударом и бросился добивать, чемпион пытался клинчевать, но безуспешно и в итоге оказался на канвасе. Уильямс с трудом поднялся на ноги, но тут же получил новую серию ударов от Росарио. Доминиканец зажал соперника в углу ринга, заставив рефери остановить поединок.

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Для Уильямса это поражение стало только вторым в карьере. Также на его счету 27 побед (16 – нокаутом) и одна ничья. В рейтинге боксеров первого среднего веса он занимает третье место в мире. Росарио одержал 20-ю победу (14 – нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. В рейтинге boxrec.com он идет 36-м, но после сегодняшней победы должен улучшить свое положение.

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Напомним, что сегодня состоялось долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Ирландец за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Видео нокаута Макгрегор – Серроне есть на нашем сайте. Глава UFC Дана Уайт уже пообещал ему реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Смотрите видео со взвешивания Макгрегор – Серроне:

Видео: Reuters

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Источник: Сегодня|Спорт

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