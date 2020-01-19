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Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – Серроне

19 января, 08:44

Американский боец не сумел ничего противопоставить знаменитому ирландцу

Ирландский боец Конор Макгрегор победил Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Возвращение легенды ММА получилось уж очень быстрым – бой продлился всего 40 секунд! Первым же ударом Конор разбил сопернику нос и продолжил наседать. Выждав момент, ирландец нанес точный удар с левой ноги, а затем бросился добивать Дональда. Рефери вынужден был остановить избиение.

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Для Конора Макгрегора этот поединок стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Тот бой завершился потасовкой за пределами октагона и дисквалификацией для обоих бойцов. После того как ирландец объявил о возвращении в UFC глава организации Дана Уайт пообещал ему реванш с Хабибом, если он сумеет победить Серроне. Как видим, свою часть уговора Конор выполнил.

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Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде
Конор Макгрегор

В целом ирландец выиграл 22 поединка и проиграл четыре. При этом 86 процентов своих побед 31-летний спортсмен одержал нокаутом. Серроне потерпел 14-е поражение при 36 победах и одной ничьей.

Как мы писали ранее, за этот бой Макгрегор получит гарантированный гонорар в три миллиона долларов. Его соперник заработает в 15 раз меньше – 200 тысяч, плюс столько же получил бы в случае победы. Отметим, что в эту сумму не включены отчисления за трансляции и другие бонусы. В целом Конор планирует заработать за сегодняшний бой около 80 миллионов.

Смотрите видео со взвешивания Макгрегор – Серроне:

Видео: Reuters

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Источник: Сегодня|Спорт

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