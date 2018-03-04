Сергей Ковалев избил Михалкина в США

Российский боксер Сергей Ковалев победил соотечественника Игоря Михалкина и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Бой, прошедший в субботу в Нью-Йорке, был остановлен в седьмом раунде из-за сильного рассечения у Михалкина.

Для 34-летнего Ковалева эта победа стала 32-й (28 – нокаутом) в карьере при двух поражениях и одной ничьей. 32-летний Михалкин проиграл второй бой на профессиональном ринге при 21-й победе (9 – нокаутом).

Напомним, что после двух поражений от Андре Уорда, Ковалев в своем предыдущем поединке победил Вячеслава Шабранского и вернул один из своих титулов.

Ранее Ковалев, известный своими теплыми отношениями с украинскими боксерами, поддержал Александра Усика в бою с Майрисом Бриедисом, надев футболку с изображением Усика.

Перед этим боксер фотографировался в футболке с тризубцем, а затем Ковалев надел футболку с надписью "Воля або смерть".

Напомним, что этой ночью прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе – Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса, хотя был сам на волосок от первого поражения в карьере.