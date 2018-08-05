Сергей Ковалев проиграл нокаутом чемпионский пояс WBO

Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Российский боксер держался до седьмого раунда, после чего был трижды отправлен в нокдаун. Поединок состоялся 5 августа в Атлантик-Сити (США) на арене "Хард-Рок".

Для Альвареса этот титул стал первым в профессиональной карьере. Всего на его счету 24 победы в 24 боях.

Ковалев проиграл в третий раз в карьере. Предыдущие два поражения россиянин потерпел от Андре Уорда. Всего на счету россиянина 36 поединков на профессиональном ринге.

Напомним, что после двух поражений от Андре Уорда, Ковалев в своем предыдущем поединке победил Вячеслава Шабранского и вернул один из своих титулов.

В предыдущем бою Сергей Ковалев избил Михалкина в США и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Перед этим боксер фотографировался в футболке с тризубцем, а затем Ковалев надел футболку с надписью "Воля або смерть".