Сергей Ковалев проиграл нокаутом чемпионский пояс WBO
Новым чемпионом мира стал колумбиец Элейдер Альварес
Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Российский боксер держался до седьмого раунда, после чего был трижды отправлен в нокдаун. Поединок состоялся 5 августа в Атлантик-Сити (США) на арене "Хард-Рок".
Для Альвареса этот титул стал первым в профессиональной карьере. Всего на его счету 24 победы в 24 боях.
Ковалев проиграл в третий раз в карьере. Предыдущие два поражения россиянин потерпел от Андре Уорда. Всего на счету россиянина 36 поединков на профессиональном ринге.
Напомним, что после двух поражений от Андре Уорда, Ковалев в своем предыдущем поединке победил Вячеслава Шабранского и вернул один из своих титулов.
В предыдущем бою Сергей Ковалев избил Михалкина в США и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
Перед этим боксер фотографировался в футболке с тризубцем, а затем Ковалев надел футболку с надписью "Воля або смерть".
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