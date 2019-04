Скандальный боксер Шеннон Бриггс: "Мне позвонили в 3 часа ночи и предложили подраться с Кличко"

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс (60 побед, 6 поражений, 1 ничья) сообщил, что ему поступило предложение провести бой против бывшего лидера хэвивейта Владимира Кличко. Об этом 47-летний американец рассказал в интервью IFL TV.

"Да, мне позвонили в три утра. Мне сказали: "Чемп, ты не хотел бы подраться с Владимиром?" Я сказал: "Let`s go champ!" Мы посмотрим. Если это случится, это будет отлично. Я на полном серьезе. Мне позвонили ночью с предложением о бое с Владимиром. Я говорил всем. Если вернется чемпион – это будет землетрясение, вырастут горы, будет гром и молния. Let`s go champ! Let`s go champ! Let`s go champ!", – рассказал Бриггс.