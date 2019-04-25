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Скандальный боксер Шеннон Бриггс: "Мне позвонили в 3 часа ночи и предложили подраться с Кличко"

Сегодня, 17:07

Американский ветеран бокса снова вызывает на поединок Владимира Кличко

Шеннон Бриггс
Шеннон Бриггс. Фото: Instagram

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс (60 побед, 6 поражений, 1 ничья) сообщил, что ему поступило предложение провести бой против бывшего лидера хэвивейта Владимира Кличко. Об этом 47-летний американец рассказал в интервью IFL TV.

"Да, мне позвонили в три утра. Мне сказали: "Чемп, ты не хотел бы подраться с Владимиром?" Я сказал: "Let`s go champ!" Мы посмотрим. Если это случится, это будет отлично. Я на полном серьезе. Мне позвонили ночью с предложением о бое с Владимиром. Я говорил всем. Если вернется чемпион – это будет землетрясение, вырастут горы, будет гром и молния. Let`s go champ! Let`s go champ! Let`s go champ!", – рассказал Бриггс.

Напомним, что Шеннон Бриггс планирует вернуться в ринг 15 июня. Этот бой станет для него первым за три года. Также он пообещал избить Дэвида Хэя и Дерека Чисору. Владимир Кличко пока не объявил о своем возвращении в ринг, несмотря на якобы имеющееся предложение в 80 миллионов долларов за три боя. По словам Виталия Кличко, его брату для этого нужна мотивация.

Напомним, что абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелой весовой категории и в скором времени может получить бои с Фьюри, Уайлдером и Джошуа.


Бокс. Усик – Такам

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Тег Владимир Кличко, Шеннон Бриггс

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vringe.com

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