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Смерть под кайфом: бразильский боец ММА умер сразу после боя

Сегодня, 10:17

Матеуш Фернандеш участвовал в социальном проекте, направленном на помощь наркозависимым

Матеуш Фернандеш
Матеуш Фернандеш. Фото: boxing-mma.com
Смерть под кайфом: бразильский боец ММА умер сразу после боя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/30c/8e7/5ca30c8e7ed8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/30c/8e7/5ca30c8e7ed8f.jpg Бокс Матеуш Фернандеш участвовал в социальном проекте, направленном на помощь наркозависимым

Трагедией завершился турнир по смешанным единоборствам в бразильском Манаусе. Боец ММА Матеуш Фернандеш умер спустя несколько часов после боя.

22-летний Фернандеш в рамках турнира Remulus Eight встречался Обэдом Перейрой. В третьем раунде он пропустил серию ударов и оказался на канвасе. Рефери остановил поединок и присудил победу Перейре нокаутом.

А Матеуша сразу же госпитализировали. В больнице у спортсмена остановилось сердце.

"Когда Матеуша привезли в госпиталь, врачи держали его в сознании. Доктора осмотрели спортсмена, и затем произошла первая остановка сердца. За его жизнь боролись около двух часов, но он все же умер", - заявил президент CAMMA.

Фернандеш тренировался в социальном проекте, направленном на помощь наркозависимым через боевые искусства. Координатор проекта Вандерлусе Кантуриас сообщила со ссылкой на заключение коронера, что смерть бойца вызвана не нокаутом, а передозировкой запрещенных веществ.

Ранее мы писали, что украинка Марина Мороз одержала девятую победу в UFC. На шоу UFC on ESPN 2 Мороз победила представительницу Колумбии Сабину Мазо.

Напомним, ранее Мороз рассказывала, как можно манипулировать с приемом воды, чтобы экстремально согнать вес накануне боя.

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Тег MMA, смешанные единоборства

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Источник:

boxing-mma.com

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