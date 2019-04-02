Смерть под кайфом: бразильский боец ММА умер сразу после боя
Матеуш Фернандеш участвовал в социальном проекте, направленном на помощь наркозависимым
Трагедией завершился турнир по смешанным единоборствам в бразильском Манаусе. Боец ММА Матеуш Фернандеш умер спустя несколько часов после боя.
22-летний Фернандеш в рамках турнира Remulus Eight встречался Обэдом Перейрой. В третьем раунде он пропустил серию ударов и оказался на канвасе. Рефери остановил поединок и присудил победу Перейре нокаутом.
А Матеуша сразу же госпитализировали. В больнице у спортсмена остановилось сердце.
"Когда Матеуша привезли в госпиталь, врачи держали его в сознании. Доктора осмотрели спортсмена, и затем произошла первая остановка сердца. За его жизнь боролись около двух часов, но он все же умер", - заявил президент CAMMA.
Фернандеш тренировался в социальном проекте, направленном на помощь наркозависимым через боевые искусства. Координатор проекта Вандерлусе Кантуриас сообщила со ссылкой на заключение коронера, что смерть бойца вызвана не нокаутом, а передозировкой запрещенных веществ.
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