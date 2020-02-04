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Смерть за поцелуй: девушка-боксер могла поплатиться жизнью за провокационное фото на Мальдивах

4 февраля, 17:44

Спортсменка считает сумасшествием иметь такие запреты в современном мире

Эйприл Хантер (справа) и ее подруга

Эйприл Хантер (справа) и ее подруга / Фото: Twitter

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Британская девушка боксер Эйприл Хантер во время отдыха со своей подругой на Мальдивах поделилась откровенным снимком, на котором парочка целуется в воде. Все бы ничего, но на Мальдивах действует запрет на однополые отношения в соответствии с исламским законом шариата. Наказанием за подобное проявление может быть депортация, шесть лет в тюрьме или даже смертная казнь.

Спортсменка знала о запрете, но опубликовала фото целенаправленно и подкрепила его провокационным комментарием:

"На Мальдивах и в других мусульманских странах до сих пор незаконно быть геем, в наше время это сумасшествие, такое наше мнение" – написала девушка.

Под давлением родственников Эйприл удалила пост в Twitter еще во время отдыха, но по возвращении на родину она тут же его продублировала. Правда, сейчас он снова недоступен.

Отметим, что одна из самых известных спортсменок с нетрадиционной сексуальной ориентацией футболистка сборной США Меган Рапино опережает Трампа в борьбе за президентское кресло. Нападающая сборной США Меган Рапино могла бы выиграть президентские выборы у Дональда Трампа. Аналитическая компания демократической партии США провела опрос после финала женского чемпионата мира по футболу. Согласно его результатам, на президентских выборах США 2020 года за Рапино готовы были бы проголосовать 42% избирателей, за Трампа – 41%.

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поцелуй женский бокс

Источник: Сегодня|Спорт

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