Смерть за поцелуй: девушка-боксер могла поплатиться жизнью за провокационное фото на Мальдивах

Эйприл Хантер (справа) и ее подруга / Фото: Twitter

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Британская девушка боксер Эйприл Хантер во время отдыха со своей подругой на Мальдивах поделилась откровенным снимком, на котором парочка целуется в воде. Все бы ничего, но на Мальдивах действует запрет на однополые отношения в соответствии с исламским законом шариата. Наказанием за подобное проявление может быть депортация, шесть лет в тюрьме или даже смертная казнь.

Спортсменка знала о запрете, но опубликовала фото целенаправленно и подкрепила его провокационным комментарием:

"На Мальдивах и в других мусульманских странах до сих пор незаконно быть геем, в наше время это сумасшествие, такое наше мнение" – написала девушка.

Под давлением родственников Эйприл удалила пост в Twitter еще во время отдыха, но по возвращении на родину она тут же его продублировала. Правда, сейчас он снова недоступен.

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