Соперник лучшего боксера супертяжелого веса сдал положительный допинг-тест

Соперник Энотни Джошуа по ближайшему бою американец Джаррелл Миллер провалил допинг-тест, бой оказался на грани срыва

Джаррелл Миллер. Фото: Instagram

Американский боксер Джаррелл Миллер, который должен встретиться в ближайшем бою с чемпионом IBF, WBA и WBO в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа, сдал положительный допинг-тест, сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн. Бой Джошуа и Миллера запланирован на 1 июня в Нью-Йорке.

"Нас проинформировали, что допинг-проба Миллера от 20 марта оказалась положительной. Мы работаем со всеми сторонами и скоро предоставим дополнительную информацию. Джошуа продолжает подготовку к бою 1 июня", – написал Хирн в микроблоге в Twitter.

Представители Миллера сообщили, что находятся в процессе получения дополнительной информации от Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA). Сам боксер продолжает подготовку к бою.

В активе 29-летнего Джошуа 22 победы в 22 боях, на счету 30-летнего Миллера 23 победы и одна ничья.

Ранее стало известно, что Энтони Джошуа хочет провести бой на новом стадионе "Тоттенхэма". Промоутер боксера уверен, что он вырос из закрытых арен.

Напомним, что абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелой весовой категории. Его соперником станет французский боксер камерунского происхождения Карлос Такам, бой запланирован на 25 мая в США.

Бокс. Усик – Такам

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