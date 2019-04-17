Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Соперник лучшего боксера супертяжелого веса сдал положительный допинг-тест

Сегодня, 11:20

Соперник Энотни Джошуа по ближайшему бою американец Джаррелл Миллер провалил допинг-тест, бой оказался на грани срыва

Джаррелл Миллер
Джаррелл Миллер. Фото: Instagram

Американский боксер Джаррелл Миллер, который должен встретиться в ближайшем бою с чемпионом IBF, WBA и WBO в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа, сдал положительный допинг-тест, сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн. Бой Джошуа и Миллера запланирован на 1 июня в Нью-Йорке.

"Нас проинформировали, что допинг-проба Миллера от 20 марта оказалась положительной. Мы работаем со всеми сторонами и скоро предоставим дополнительную информацию. Джошуа продолжает подготовку к бою 1 июня", – написал Хирн в микроблоге в Twitter.

Представители Миллера сообщили, что находятся в процессе получения дополнительной информации от Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA). Сам боксер продолжает подготовку к бою.

В активе 29-летнего Джошуа 22 победы в 22 боях, на счету 30-летнего Миллера 23 победы и одна ничья.

Ранее стало известно, что Энтони Джошуа хочет провести бой на новом стадионе "Тоттенхэма". Промоутер боксера уверен, что он вырос из закрытых арен.

Напомним, что абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелой весовой категории. Его соперником станет французский боксер камерунского происхождения Карлос Такам, бой запланирован на 25 мая в США.


Бокс. Усик – Такам

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег допинг, Энтони Джошуа, Джаррелл Миллер

Вы сейчас просматриваете новость " Соперник лучшего боксера супертяжелого веса сдал положительный допинг-тест". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь

10 звездных родителей с психическими расстройствами

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

«Тихий переворот» по-Путински : проект «Новороссия» закрыт

Ikea изменила планы по выходу на украинский рынок

15 самых красивых актрис старого кино

Супрун объяснила, какие бутерброды можно есть, а какие нельзя
Загрузка...

Онлайн матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов – 3:0

Вчера, 22:18

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Где смотреть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

Вчера, 21:45

Список трансляций ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Жена динамовского форварда показала свое фото с ограничением 18+

15 апреля, 12:34

Возлюбленная нападающего Франа Соля рассекретила кадры своего досуга в украинской столице

Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей"

15 апреля, 11:20

Боксер с гондурасскими корнями обещает озолотить украинского чемпиона, а затем лишить его поясов

"Шахтер", "Динамо" и "Александрия" побеждают: результаты 24 тура украинской Премьер-лиги

14 апреля, 21:46

"Шахтер" обыграл "Зарю", "Динамо" справилось с Мариуполем, а "Львов" пал перед командой Шарана

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Леонтьев готовится впервые стать отцом

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз