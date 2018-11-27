Спарринги идут приближенные к боям: Артем Далакян рассказал о подготовке ко второй защите титула WBA

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Соперник украинца входит в пятерку сильнейших боксеров рейтинга WBA


15 декабря в Киеве на вертолетной площадке КВЦ "Парковый" украинский чемпион мира Артем Далакян проведет вторую защиту титула WBA в наилегчайшем весе. Несмотря на плотный график Артем нашел время, чтобы пообщаться с segodnya.ua и рассказать о предстоящем бое. Компанию боксеру составил вице-президент Union Boxing Promotion, мастер спорта СССР по боксу международного класса Дмитрий Елисеев.

- Артем, до боя осталось меньше трех недель. На каком этапе сейчас подготовка?

- Первый этап прошел в Ивано-Франковске. Готовился в горах две недели. А сейчас уже второй этап – спарринги пошли. Два спарринг-партнера на данный момент: один испанец, второй англичанин. То есть, работа кипит.

- Как выбирали спарринг-партнеров?

- Смотрели по манере бокса, по весу, чтобы были приближенные к моей весовой категории. Плюс в данный момент они свободны и их можно было пригласить к нам в лагерь. Поэтому и работаем с ними.

- Спарринг-партнеры из вашего веса?

Елисеев: – Одного роста и походят по фактуре и сложению на Леброна. Один взвесился, у него – 60 кг. Говорим, давай хоть скинь до 57. Немного ограничиваем. Но они все одинаковые.

- Сколько раундов длятся спарринги?

- Сначала шесть раундов было, потом потихоньку поднимаем планку. Дальше будет восемь раундов.

- А сколько максимально раундов проводите в спарринге?

- Двенадцать. А потом уже дорабатываем – мешки, на лапах с тренером.

- В спаррингах бьют по-настоящему?

- Да. Те спарринг-партнеры, которые приезжают к чемпиону мира хотят доказать, что они не плохие боксеры. И каждый хочет поднять свой уровень и показать себя. У нас спарринги идут приближенные к боям.

- Получается попасть по вам?

- Пытаются.

- Расскажите о сопернике. Вы видели его бои?

- Смотрели, анализировали. Не плохой, опыт большой в боксе. Сказать, что я увидел что-то новое в нем – не скажу. В данный момент работаем, разбираем его стиль. Вполне по силам мне.

Елисеев: – Зовут его Грегорио Леброн. Он из Доминиканской республики. Занимает третью позицию в рейтинге WBA. Поэтому его кандидатуру ассоциация сразу одобрила. Сейчас у нас добровольная защита, однако поскольку Леброн входит в пятерку сильнейших, можно было сделать бой обязательной защитой. Но там долгая процедура. Впереди в рейтинге стоят два таиландца, которые не совсем согласны были. Ведь будь это обязательная защита, то поединки с ними отодвинуться еще на какой-то срок. Поэтому мы не договорились.

- Почему выбрали именно Леброна?

Елисеев: – Он интересный, фактурный, эпатажный. С ним у Артема получится показать все самые лучшие качества. Хотя среди кандидатов были и японцы, и два филиппинца, венесуэльцы, панамец... Некоторые были очень-очень простые… А мы рассчитываем, что бой будет полноценный, зрелищный и красивый. Поэтому бойцы должны быть примерно одного уровня. Мне кажется, что Леброн из всех кандидатур как раз подходит под эти требования. Поэтому выбор выпал на него.

- Летом вы защищали титул на вертолетной площадке в Киеве. Сейчас заявлено то же место…

- Да, бой пройдет на вертолетной площадке, но в помещении! Многие меня спрашивают: как это будет?!

Напомним, что в июне этого года Далакян уже провел одну защиту своего титула, победив Сиричая Тайена из Таиланда.

В ближайшие дни мы опубликуем продолжение интервью с чемпионом мира по версии WBA Артемом Далакяном…
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