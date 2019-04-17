Сразу три боксера готовы заменить Миллера в бою с Джошуа

Чемпионский бой оказался под угрозой срыва из-за проваленного претендентом допинг-теста

Джошуа уже побеждал Паркера. Фото: AFP

Сразу несколько боксеров-супертяжеловесов прореагировали на информацию, согласно которой Джарелл Миллер провалил допинг-тест. Из-за нарушения антидопингового законодательства бой Миллера и британца Энтони Джошуа, который должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке, находится под угрозой срыва.

Первым о готовности выйти на ринг сообщил американский боксер Майкл Хантер (16-1, 11 КО). Американец написал в соцсетях, чтобы промоутер Джошуа Эдди Хирн позвонил ему.

Вскоре аналогичное сообщение в Twitter оставил 33-летний британец Джо Джойс (8-0, 8 КО). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Джойс завоевал серебряную медаль.

Еще одним претендентом стал новозеландец, экс-чемпион мира по версии WBO, Джозеф Паркер (25-2, 19 КО). Он уже встречался с Джошуа в прошлом году, и тогда судьи отдали победу британцу.

В активе 29-летнего Джошуа 22 победы в 22 боях, на счету 30-летнего Миллера 23 победы и одна ничья.

Напомним, что абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелой весовой категории. Его соперником станет французский боксер камерунского происхождения Карлос Такам, бой запланирован на 25 мая в США.

Бокс. Усик – Такам

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